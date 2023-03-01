台南應用科大推虛擬形象大使 拉近與學生距離

文/葉圳轍

台南應用科大推出校園虛擬數位形象大使，同時設立專屬LINE系列貼圖-「愛爾納」，今(1)日特別舉行與設計師簽約及發表記者會，展現學校的活力與創意，並頒發「學生證」給予愛爾納，強調該虛擬數位形象大使已成為該校的一份子，有效拉近年輕學子的距離。

台南應用科大為全國首屈一指的文創學府，其設計、藝術領域的發展表現更是有目共睹；該校掌握時代趨勢，透過公開徵選的方式創造出全國第一個校園虛擬數位形象大使，同時也推出了專屬LINE系列貼圖-「愛爾納」，藉此展現學校活力、充滿創意的一面。

台南應用科大校長楊正宏示，該虛擬數位形象大使，充滿藝與美的氣質，具備完美溫和的個性，將成為該校同學的學伴，陪伴每一個同學能夠在學習、在生活上都能找到自己最獨特的美好。

台南應用科大發表虛擬數位形象大使後合影。圖/葉圳轍

該虛擬數位形象大使作者、同時也是該校漫畫系學生陳羽婕表示，她期待貼圖角色「愛爾納」可以成為該校師生們生活的一部分，讓彼此的關係更為緊密。

陳羽婕說，該愛爾納貼圖，以學校代表色─紫色為主，髮飾圖紋則是校徽，整體形象突顯、訴說來到這裡就讀的年輕學子們在培養專業技能的同時，也會保有珍貴的個人特質，在步入社會後成為無可取代的頂尖人才。

該貼圖第一波共推出16張，內容結合像是「我在上課。」、「恭喜恭喜」、「超讚！」等日常用語或是佳節賀詞，搭配逗趣的臉部表情、活靈活現的肢體動作，傳達出創作「虛擬數位形象大使」的初衷。

據悉，該貼圖於2月14日上線後，至今已超過8萬人次下載，校方也預告5月份將再推出第二波貼圖，歡迎各界踴躍下載使用。

該貼圖下載網址：https://line.me/S/sticker/28057。