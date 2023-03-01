首部營業秘密管理標準 助企業檢視落實管理

企業核心技術能力不僅影響自身營運發展，重則影響產業競爭力，對此無論日本、美國到我國，皆陸續立法、修法，從國家層級對企業營業秘密強化保護。然而，企業營業秘密保護的最核心關鍵仍在於持有營業秘密之企業自身，如何有效管理避免外洩，才能從源頭降低風險，而非外洩後亡羊補牢之事後救濟？

2013年台灣營業秘密法修正後企業開始意識到營業秘密也屬於智財的一環，有其重要性。然而，資策會科法所之《2015年國內企業智慧財產現況調查報告》發現，營業秘密外洩為所有企業面臨之智財風險中最高者47.12%。顯現企業雖然開始重視但卻不知如何管理營業秘密。因此資策會科法所2016年發布了台灣首部《營業秘密管理指針》，從組織規劃、內容、人員、到環境設備，逐一面向展開各種具體管理措施，讓當時對營業秘密管理概念陌生之企業，能有所依循參考。後續因應數位化發展、數位證據之保全需求，於2019年頒布了《營業秘密管理指針2.0》，從企業營業秘密訴訟舉證需求，對應回前端強化相關管理措施。

直至今(2023)年，自發布營業秘密管理指針回首已7年，企業陸續參考營業秘密管理指針，從無到有逐步建立營業秘密相關管理措施。《2021年國內企業智慧財產現況調查報告》發現智財風險之有關機密外洩者退居第4位，然而卻有高達7成6企業表示對營業秘密管理有疑慮，亦即企業並非完全沒有管理措施，但不確定確認管理措施是否有達到管理效果？不清楚如何促進管理措施之落實而非紙上談兵？為此，資策會科法所除研析國內外營業秘密法規外，特別針對我國、營業秘密體制與我國相近之日本、營業秘密訴訟主要戰場之美國，研析近年判決，並參酌過往推動TIPS計畫驗證企業智財管理制度之實務經驗，擬定跨組織、產業、規模等通用之《營業秘密保護管理規範》，希冀能協助企業找到營業秘密法遵界線，同時又能保有彈性管理框架採行可行管理作法達到標準要求。

營業秘密與其他智財權最大不同在於難以明確營業秘密標的，且法律上要求之合理保密措施成為訴訟成敗關鍵之一。2016年起資策會科法所透過《營業秘密管理指針》陪伴企業從0開始採行營業秘密管理措施，近年在企業數位轉型、遠距工作已成為常態下，甚至競業禁止約定趨向對企業(雇主)不利之環境下，今年資策會科法所期透過《營業秘密保護管理規範》之發布，陪伴協助企業進到下一階段，檢視自身管理措施之符合性並促進有效的落實管理。從0管理、有管理，到好管理。

《營業秘密保護管理規範》請參：https://stli.iii.org.tw/publish-detail.aspx?no=72&d=7212