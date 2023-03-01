強化顧問力 勤業眾信管顧大舉聘200位專業顧問

殷勝雄出任總經理，帶領團隊以數據分析與IT協作助企業強化競爭力

隨著全球人才爭奪戰白熱化，以及市場預期企業導入專業顧問協助鏈結企業願景、策略方向至可衡量的績效成果需求看漲，勤業眾信管理顧問股份有限公司今（1）正式宣布，為擴大管理顧問業務服務量能，積極布局及延攬海內外優質人才，今年大舉聘僱近200位專業顧問成員，並由殷勝雄出任勤業眾信管理顧問股份有限公司總經理職務，帶領管理顧問團隊厚植數位化時代下，企業必備之財務、數據分析與IT協作的解决方案，同時，創造就業機會與善盡人才培育使命，為企業與社會灌注「創新、蛻變、領先」動能。

管理顧問為企業賦能數位決策力

殷勝雄指出，管理顧問的核心價值在於協助企業經營者、高階主管乃至全體員工，梳理出公司願景與未來發展策略曲徑，並在凝聚共識後，逐步確保各層級策略能接軌組織發展方針；加之，適時導入資訊系統等最佳工具，有助企業將過去繁雜的資料透過系統化存取，節省人工作業時間與確保資料之安全保管，在面對突如其來的風險和突發狀況，能即時明判行動方案中的優先順序，並完善客戶服務管理。在”The Future of Consulting”世代，管理顧問將化身主動支援決策者，協助企業推展策略規畫、流程設計與科技賦能等，成為提供高價值策略建議的夥伴。

展望未來，殷勝雄表示，勤業眾信管理顧問團隊將持續鏈結Deloitte全球知識庫資源，及多元產業最佳實務與成功經驗，依照個別公司需求議題，預警模擬未來可能的變化提供多元且創新服務，引領企業走在市場最前端、擘畫永續經營之道；更期待偕同各類議題專家，為社會與企業匯聚更大的影響力（Impact that matters）。

勤業眾信匯聚「顧問力」打造一站式整合服務

勤業眾信管理顧問服務團隊目前共有超過250名專業顧問，擁有業界最完備的組織成員、業務服務範疇與實戰經驗。團隊成員擁有多重專業背景，提供全方位之「策略釐清與營運管理、供應鏈管理、人才資本管理服務、科技服務與精算諮詢服務」；今年廣納新血延攬之團隊當中，更有於業界擁有多年經驗、實務化反饋的ERP SAP和Oracle專家群，藉由平台為企業系統化建立資源管理方案，有助企業內部管理及供應鏈管理，提升客戶服務品質，更有效提升營運績效表現。

勤業眾信管理顧問服務團隊持續致力結合理論、實務與企業轉型需求，將具體且健全的策略融於業務核心、更貼近社會脈動，轉型為效率與風險控制兼顧的最佳化營運流程。邁入2023 Better Futures！勤業眾信除了審計與確信服務、稅務與法律服務外，全面擴展風險管理、財務顧問與管理顧問三大「諮詢服務」，完備「顧問力」能量，協助企業面對瞬息萬變的科技發展與創新，滿足客戶對於勤業眾信服務品質的最高期望及信賴，攜手企業「創新、蛻變、領先」，推動台灣產業再進化與升級。