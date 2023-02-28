國研院林法正院長 海大分享國家能源永續發展

國立臺灣海洋大學日前2月23日下午舉辦「藍海講座」，邀請國科會國家實驗研究院林法正院長蒞校專題演講「以智慧電網達成綠能高滲透率」，分享我國能源政策及能源轉型執行策略，如何提高再生能源占比，並發展智慧電網、儲能及氫能等前瞻科技技術，以達到穩定供電，邁向臺灣2050淨零排放的目標。

海大許泰文校長表示，林法正院長現任國立中央大學電機系講座教授、台灣電力公司常務董事，並曾任國科會電力學門召集人、能源國家型科技計畫第一期智慧電網主軸計畫召集人及第二期智慧電網主軸中心召集人、台灣智慧型電網產業協會理事長。林院長在國家智慧電網貢獻卓著，在學術表現也非常傑出，希望同學可以從講座中學到講者的實務經驗及如何克服困難。

許泰文校長(左)頒發感謝狀予林法正院長(右)。圖/海大提供

綠能高滲透率為國家既定之能源政策，2050淨零排放目標再生能源占比要達到60~70％，儲能，產業亦因國際再生能源倡議RE100(Renewable Energy 100)大幅增加綠能需求，加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電。惟綠電通常為分散式配置，且具有間歇性特性，除了再生能源發電量的提升，電力品質與供電穩定度也是一大挑戰。

為克服綠能高滲透率造成的問題，需要許多智慧電網的前瞻技術，如智慧調度、儲能、彈性交流輸電系統(FACTS)、微電網、電網數位化、再生能源預測、資源整合強化等，以提升電力系統運轉效率、供電品質及電網可靠度，且必須要大量佈建。未來在智慧電網整體規劃方案中所需的相關商品與技術，本土廠商的技術水平及商品規格是否有足夠的國際競爭力，國內也必須要有足夠的研發人才來協助廠商完成相關技術的研發，是相當大的人才缺口，也鼓勵海大具有電力系統、電力電子、再生能源以及儲能等專業背景的學生投入。

海大同學也把握機會詢問林法正院長未來的能源發展趨勢。圖/海大提供

臺灣與世界能源發展趨勢《增氣、減煤、展綠、減核》同步，太陽光電、離岸風電、智慧電網、儲能及氫能產業都有很好的發展性，台電未來也會需要很多管理能源系統的人才，期透過學界及研究單位技術團隊協助開發所需要前瞻技術，並培育專業研發人才，以達到國家能源政策的永續發展。許校長感謝林院長指出在能源轉型中的許多挑戰，並期許海大學子增進專業能力，為我國能源永續盡一份心力。