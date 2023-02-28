海洋產業人才需求旺 海大學子畢業即就業

由旺旺中時集團舉辦的「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」日前2/25-2/26於北中南三地盛大登場，為每年青年學子在二月學測及七月指考後殷切期盼之大型教育博覽會，為教育界年度盛事，台北場於台灣大學綜合體育館舉辦。

於「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」現場，國立臺灣海洋大學展區人潮洶湧，主因為受惠航運及海洋產業近年人才需求大，吸引許多父母及學子前往海洋大學展攤洽詢，現場許多學子表示，未來希望能夠投入航運及海洋相關產業，因為薪資待遇好，工作穩定，同時還有許多福利，此外，海大亦積極與產業合作安排學生實習，讓海大學子畢業就能無縫隙投入業界工作。

於「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」現場，國立臺灣海洋大學展區人潮洶湧，洽詢不斷。圖/謝易晏

國立臺灣海洋大學於「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」參展以「海洋為專業，但不以海洋為限」為主題，展現海洋大學除了重視跨領域能力外，也致力於培育具國際競爭力、學以致用的人才。同時，海洋大學在海洋領域優異的研究成果及名列前茅的大學排行，成功吸引全國各地應屆畢業的高中學子與家長前往詢問。海大於展會現場，精心規劃派出教授群與全校各系所學長姐為新生學子解說分享海大特色與就讀心得，包括介紹科系特色、未來出路、獎學金等資訊，讓前往參觀的家長與青年學子，對海洋大學有更深刻的認識。

國立臺灣海洋大學展區吸引許多父母及學子駐足，洽詢不斷。圖/海大提供

海大招生組表示，海大的海運學院培養很多船長、輪機長、領航員、物流士等，月薪從10萬上看到百萬，年終上看40個月；工程學院像是營造、河海工程與海事工程等，培育國家建設如港灣、離岸風電與災害預警及防護搶險工程，都是國家重大發展趨勢，而電子智慧海洋更是數位時代的潛力股。另外像生科養殖科技與應用、疾病管制與種苗培育；食科營養、健康食品與食安；海洋資源與環境調查及復育；海洋觀光、文創、文化與經濟；以及海洋政策與法律等人才，這些專業皆是社會不可或缺的技能，甚至是高薪領頭羊的行業，歡迎有志航向世界的年輕人加入海大，一起在未來佔有一席之地。