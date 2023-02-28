中華大學課程與產業接軌 滿足竹科人才需求

由旺旺中時集團舉辦的「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」日前2/25-2/26於北中南三地盛大登場，為每年青年學子在二月學測及七月指考後殷切期盼之大型教育博覽會，為教育界年度盛事，台北場於台灣大學綜合體育館舉辦。

「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」各大專院校紛紛祭出招生特色，吸引學子與家長目光，其中位於新竹的中華大學，緊鄰新竹科學園區，是最靠近竹科的私立大學。學校以「優質教學」和「產學連結」為主要發展方向，近年中華大學管理學院持續通過AACSB國際認證，始終保持全球前5％的頂尖商管學院，美國所有大學都會承認該學歷；而資電學院和建築學院也都通過IEET工程認證，IEET是華盛頓公約的工程認證，在公約底下的全球各大學都會承認該學歷。

中華大學校長劉維琪表示，中華大學為全台首間微軟前瞻育才全合作的大學，AI人工智慧培訓是長期主推的核心課程，由微軟提供軟體、教材、業師和數據供師生使用，學校設有AI體驗中心，要求所有大一新生都必須上AI課程，並將教材融入全校五大學院的各式專業課程中，同時也推動學生免費考取AI國際證照，近2年已舉辦15梯次的「微軟AI國際證照培訓營」，共計有1070人獲得AI-900國際證照，全台第一。

此外，中華大學亦相當重視學生的國際移動能力，所有大一新生都可享有免費的5天4夜海外短期留學體驗，並積極協助學生申請教育部的「學海築夢」與「學海飛颺」計畫，讓學生都有機會能免費出國實習或交換學生，拓展國際視野。中華大學每年都會舉辦企業實習說明會，鼓勵學生盡可能在大三修完所有必修學分，大四時就可到企業實習，全學年實習還可扣抵18學分，讓學生畢業即就業，無縫接軌。

為迎接疫後觀光旅遊產業大爆發，全球人才需求大，中華大學觀光學院率先整併為學士班，觀光學院透過創新轉型，強調疫後快速轉變的智慧觀光旅遊服務業，以及國際化全英教學。觀光學院學士班對外招生分組、對內推動就業學程，包括三組。1智慧旅館餐飲管理組、2智慧會展活動管理組、3智慧觀光旅遊組。

此外，中華大學財務管理學系受惠竹科園區的蓬勃發展，全球第一大會計師事務所勤業眾信及全球四大的安侯會計師事務所目前與中華大學財管系有實習合作，新竹市記帳士公會也與財管系有實習聯繫，許多同學到記帳士事務所實習。中華財管為新竹地區唯一能提供會計專才的系所，因相關人才需求大，創造出學子們畢業即快速就業的好成績。