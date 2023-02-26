大葉大學深耕產學合作 打造就業競爭力

「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」25、26日在台北、台中、高雄三地同步登場，大葉大學與產業緊密結合，多媒體數位內容學士學位學程展出原創公仔、動畫、漫畫等產學合作成果，運動健康管理學系的金牌教練也在現場與考生家長互動，分享未畢業先就業的學習歷程。

代理校長施英隆表示，大葉大學連續14年榮獲教育部教學卓越計畫暨高教深耕計畫獎助，以「師徒傳承」與「產學合作」為辦學特色，緊扣國家發展政策與產業脈動，老師引領學生在實作學習裡發掘潛能，打造跨域整合力與就業競爭力，接軌全球就業市場，未畢業先就業！大葉大學不只是為企業培育好人才，更積極落實大學社會責任，邁向地方共榮，辦學特色深獲各界肯定，獲評2021英國QS亞洲大學排名全台第42名、2021世界綠色大學評比全台私立大學第1名、2022遠見台灣最佳大學評比全國最佳私立大學第26名。學校建置了鍍膜、美粧品、醫美特色、製茶技術、高齡長照與智慧輔具、人工智慧、輕量化電動載具、保健食品七大研發基地，讓學生在學期間就能接軌產業，同時協助產業開發新技術、新產品，並因應綠能趨勢，成立風力發電教育與訓練中心，與國際大廠合作，提供獎學金及實習機會，培育新時代永續人才，未來百萬年薪不是夢，歡迎青年學子加入大葉大學的行列，成為跨領域的綠色人才。

大葉大學在大學博覽會台中場次攤位中，在校學生給參觀學生現場繪畫似顏繪，展現學校中學習的技巧。圖／吳雅如攝

多媒體學程副主任程仲勝說，多媒體學程根據業界需求，打造「2D創意工作坊」和「動畫創意工作坊」，從教學、實作到產學合作，學生在學時期就能執行業界案子，累積作品與就業競爭力，比如陳志隆老師指導學生與詹姆士夢工廠有限公司，設計多款文創商品。黑綿羊映畫有限公司與系上產學合作，打造台灣原創動畫《鐵農夫》，不僅獲得富邦文教基金會新台幣400萬元製作補助，動畫影片也榮獲紐約洛杉磯國際電影節最佳動畫、東京國際大都會電影節最佳動畫影集、莫斯科國際兒童電影節最佳動畫等肯定，參與產學計畫的學生更是還沒畢業就被廠商預約為未來員工。