《Cheers》大學校長互評 逢甲大學辦學績效年年霸榜 2023年穩居全國第三

《Cheers》2023年「大學校長辦學績效互評調查」，邀請全台各所大專院校143位校長互評，推薦最有潛力迎戰未來世界的大學。調查結果出爐，逢甲大學以「持續創造辦學特色，如雙聯學位、推動各項校務創新、資訊化及國際化；強調學生就業力、學用合一，以實務型人才培育為重點；近年來校譽與聲望有顯著提升，各項指標突飛猛進…」等推薦理由，名列全國第三。自2015年開辦此項調查以來，逢甲大學年年霸榜，辦學績效深受各大學校長肯定。

調查報告顯示，此次上榜學校獲推薦的最關鍵要素，均在於教學創新、國際化與產業鏈結三面向。逢甲大學因引進美國麻省理工學院(MIT)的教學方式，推動CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate)，從構思、設計、執行到操作學習歷程與設計思考 (Design Thinking)，以專題式課程來提升學生的創新實作力，最受其他大學校長推崇。

此外，積極與國際接軌，讓學校在世界地圖上被看見，以及掌握產業脈動，強化產學鏈結，培養務實、對產業有幫助的人才，也是各大學不約而同的發展方向。

雖有未來辦學的努力方向，但不諱言，在現實的高教大環境下，令各校備感壓力和挑戰的項目是招生和財源籌措問題，此外，大學端及企業端都感受到人才學用落差的問題，因此大學需不斷強化創新教學，才能跟上產業快速變化的腳步。除了專業訓練之外，企業主認為未來人才還需具備「解決問題」、「韌性與適應性」、「跨域整合」及「團隊合作」等能力，大學端也必須注重軟性技能的培養，例如抗壓、人際溝通、團隊合作等，才能更清楚的擘劃人才培育藍圖。

【校長互評】2023大學辦學績效成長TOP11。圖／《Cheers》製作

逢甲大學辦學績效年年名列前茅，2023年禮聘國家中央研究院梁賡義院士擔任春雨講座教授暨特聘校務顧問，倚重其人文關懷優先的治校經驗；學校耗資數十億的共善樓即將在2024年落成，逢甲期待每一個「更好」的教育形式發生。教育没有極限，只有不斷的追求！