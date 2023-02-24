勤益科大新校門落成 來賓盛讚「全台最美大學校門」

出席國立勤益科技大學新校門落成典禮的貴賓合影。圖／許俊揚

施工工期近1年、工程造價約6仟萬元的國立勤益科技大學新校門，於今(24日)舉行落成典禮，除勤益科大校長陳文淵外，教育部技職司楊玉惠司長、吳嘉栩建築師、勞動部勞動力發展署中彰投分署阮啟釧副分署長、台中市議會彭乾銘秘書長、台中市政府教育局蔣偉民局長、台中市太平區公所李愛國主秘、財團法人張明王國秀文教基金會張起龍董事長、校友總會張梓祥理事長等貴賓均親臨並致詞，盛讚並恭賀「全台最美大學校門」落成啟用。

國立勤益科技大學校長陳文淵致詞。圖／許俊揚

勤益科大恢弘的圓拱型新校門外觀以暖白色系為主，簡潔俐落、設計別具匠心並帶有濃厚的科技起源概念，也象徵該校工程與資訊領域的特色，通透圓潤的設計與原生景觀自然融合。新校門跨距56公尺、高度約為10公尺之鋼構拱形建築，並包含辦公室(警衛室)兼洽公室、共設置進出各3車道以及人行步道，景觀營造則搭配多年生植栽與季節蒔花。該校校地共32公頃，並緊鄰10公頃的坪林森林公園，整體方正平整，形成完善的都市綠帶，更是台中市居民休閒的新景點。

國立勤益科技大學新校門跨距56公尺、高度約為10公尺之鋼構拱形建築，出席落成典禮的貴賓均盛讚是「全台最美大學校門」。圖／許俊揚

勤益科大校長陳文淵致詞時表示，新校門設計方案經過近二年的討論，廣邀校友、教師代表、藝術家等社會賢達提供建議，由吳嘉栩建築師事務所操刀，終於完美落成啟用。陳文淵補充，正門由兩半圓弧交疊而成，象徵「0」的抽象概念，具備孕育、扎根、內斂之意；另矗立16.88公尺中文校名碑形立柱，引申為「1」的概念，有突破、創新、行動等積極意象。「0、1」象徵科技起源，更富含傳統易經陰陽乾坤文化思維，是形容天圓地方、頂天立地，孕育萬物。勤益科大也期許學生能經此校門，進入勤益，就是掌握自己、實現自我、邁向未來，開創成功之路。而西側門則為跨距約21公尺、高度5公尺之鋼構拱形建築，並包含西側門值勤室，共規劃一進一出之汽車車道、自行車道及人行步道等。

教育部技職司楊玉惠司長則表示，勤益科大建校逾50年，對於各產業的人才培育，成效卓越，有口皆碑，早已非區域性的大學，而是一所足以與國際接軌的國際化大學，新校門的落成，更象徵該校邁向國際的、更進一步的新境界。

碑形立柱高度為16.88公尺，並設置20支13.8公尺之旗桿，懸掛來校的外籍生國家國旗。圖／許俊揚

勤益科大自民國60年建校以來，教學設備先進、師資優異斐聲全台，更位居臺灣精密機械產業聚落「黃金縱谷60公里」，緊鄰20座工業區，開創良好的產學合作的模式，並培養超過10萬校友，成為台灣經濟發展的重要推手。該校由創辦人張明將軍與王國秀女士私人興學、於民國81年捐校，並改制為國立，創辦人無私奉獻教育的精神、令人感動與欽佩。