臺南市政府經發局舉辦臺南創新創業工作坊 提升創業新能量

為提升臺南市民創業能力，22及23日臺南市政府經濟發展局於贏地創新育成基地，舉辦「臺南人力培訓與媒合計畫-創新創業工作坊」，特別邀請臺南市創新創業協會理事長吳秉澤、職涯大小事創辦人王怡婷，透過自媒體網路短影片製作、品牌行銷商業模式進行主題分享，提供臺南市民不同創業經營養分，期許民眾能自我提昇，能在創業路上走出自己的一片天。

臺南市市長黃偉哲表示，政府將積極協助中小企業創新商業模式，經濟部在112年方案也將致力推動「淨零碳排」厚植整體綠色永續力、「數位轉型」強韌產業科技經營力，「創新加值」提高企業附加價值力，「在地共榮」打造地方繁榮幸福力等四項為發展主軸，期望能協助中小企業成長茁壯，發光發熱。

臺南市政府經發局局長林榮川指出，臺南許多中小企業皆具有相當堅強的硬實力，但在軟實方面仍需不斷學習成長。現今面對網路科技持續發展，許多變化更是牽動整個世界，經發局將會與相關單位共同商討，積極協助中小企業創新商業模式，使中小企業在後疫情時代，仍持續維持經營韌性。

感謝財團法人中衛發展中心的執行，以及臺南市創新創業協會、社團法人台南市新營國際青年商會在地社團共同協辦，且共同為臺南市打拚。未來有意投入創業，或已努力實踐夢想的臺南市民，可持續關注臺南市政府經發局官網。