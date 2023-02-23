「大專青年預聘計畫」解人才荒 竹科大廠齊聚說明會

為因應國內重點產業人才缺口，並解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難的問題，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今進駐新竹科學園區辦理「大專青年預聘計畫」說明會，吸引矽格、京元電子、力積電及艾克爾國際科技等竹科大廠及桃竹苗轄區內的大專校院到場了解計畫內容，不少求才若渴的廠商，紛紛表態有意與學校共同參加計畫，現場詢問及互動熱絡，媒合達上百家次。

勞動力發展署鍾錦季副署長特別於說明會致詞時表示，勞動力發展署鼓勵企業響應預聘制度，號召大專校院、企業及工商團體共同投資大專青年，凡符合5+2、5G、AI等重點產業且員工規模達50人以上的企業，與大專校院合作，並向桃竹苗分署提出計畫申請，提供畢業前1年的大專青年中階技術以上職缺，同時指派職場導師進行實務訓練，協助青年做中學，並同時安排部門或職務間輪調，學習產業關鍵技術，提升實務職能、累積個人工作履歷，進一步也為企業填補人才缺口。

她更進一步說明，「大專青年預聘計畫」，最大的特色是將120小時的職場體驗，擴大為360小時以上的工作崗位訓練，大四生透過參加課程，等於直接銜接企業端就業；不僅學校端可獲得最高80萬元的開班補助外，企業端每訓練1人就可最高補助7.2萬元，此外為鼓勵大四生留任原企業，滿30日還可領取留任獎勵金1萬元，學校端也媒合預聘獎勵每人2千元。透過產學官三方通力合作，讓大專青年無縫接軌職場，畢業即就業！

桃竹苗分署表示，有意願參與「大專青年預聘計畫」的大專校院及企業，自即日起至112年3月17日前，由大專校院統一向本分署進行投件申請或洽談合作辦訓事宜；有志投入重點產業行列的大專青年，可依各大專校院的選課時間進行報名，並由大專校院及企業協助甄選參訓。有關「大專青年預聘計畫」的更多資訊，歡迎至青年職訓資源網（https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/）查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777-888或電洽03-4855368分機1307、1308、1309訓練推廣科。