改栽種可可樹 經濟效益比水稻高出8倍

商研院與可可蔬果生產合作社簽署MOU，發展出「六級化」之明星產業

商研院董事長許添財指出，對農民而言，相較於種植水稻，可可樹的有效與「友善」種植，每株可年產120顆的A級優果，換算每公頃的所得替代效果可達8倍之多。

商研院以其豐富地方創生經驗，結合最新數位轉型與ESG永續轉型方法，協助彰化縣可可蔬果生產合作社快速「精準」發展合作事業，並於23日與彰化縣可可蔬果生產合作社簽署「合作備忘錄(MOU)」。現場由商研院董事長許添財及彰化縣可可蔬果生產合作社發起人江智超董事長共同簽署。商研究院中部辦公室將成為跨所協作的前進指揮所，推動在地服務，促進中部地區特色產業永續發展。

商研院(CDRI)與彰化縣可可蔬果生產合作社所簽署「合作備忘錄(MOU)」，合作範圍與項目包括：1. 雙方擁有之科學數據、資料庫等研究資源的交換、分享，2. 互相協助對方與當地產業、政府及學術機構建立關係，3. 雙方進行共同研究、參與地方計畫、中央計畫，4. 雙方將以提供當地產官學關係建構進行全方位合作。契作目標近程100公頃，遠程1,000公頃。

商研院董事長許添財帶與彰化縣可可蔬果生產合作社發起人江智超董事長攜手合作，並與團隊合影。圖／商研院提供

商研院(CDRI)董事長許添財曾多次赴彰化永靖鄉核心基地現場實地考察，觀摩試驗種植、當地產業環境與社區生活現況。許添財董事長進一步指出，經多次與合作社創辦發起人江智超董事長討論，取得以下四點共識。

可可產業可以結合農業、休閒產業、農特產品銷售、旅遊與綠色消費的總體發展，以農業與農村為主體，發展出「六級化」之明星產業。 更重要的是，運用最新數位轉型、ESG永續轉型的數位科技方法與商業模式，營造一個以可可產業為核心的數位創新生態系。創造新附加價值，提高收益，讓農村產業轉型升級，衍生多元的高附加價值服務性商品，創造新就業機會，讓青年回流，並以農村多元產業發展新結構與面貌，發展地方特色觀光旅遊，發揚地方創新特色的傳統文化。 對農民而言，相較於種植水稻而言，可可樹的有效與「友善」種植，每株可年產120顆的A級優果，換算每公頃的所得替代效果可達8倍之多。 本院以中部辦公室在第一線服務，加上本院智慧新媒體行銷、智慧科技、創新商業模式、電子商務與人才培育等各所核心技術與輔導能量之協作，非常看好中部地區發展此一智慧創新可可產業之前景。

鼓勵年輕人根留家鄉，城鄉均衡發展

彰化縣可可蔬果生產合作社的創辦發起人江智超董事長則表示，他在中國大陸經營高科技事業38年，因疫情3年多來在故鄉永靖鄉長住的時間較長，有機會參加小學母校60周年校慶，得知因缺少生源即將面臨被廢校的危機，原因是農村沒有年輕人就業機會，年輕人大量外移造成當地人口老化。同時，進一步研究發現南部已經有種植可可且連續6年取得世界金牌的輝煌成果，因此決定成立「彰化可可蔬果產業合作社」，投入推廣現代化規模契作合作經營。

江董事長更進一步表示，經商研院(CDRI)的指導發展農業六級產業，以最新的數位及綠色轉型、友善耕種與商業模式，協助地方創生發展經濟增加就業機會，鼓勵年輕人根留家鄉，可以同時與長輩相伴，達到社會均衡和諧發展，避免讓故鄉衰敗、文化淪喪。目前江董事長自己已經栽種一公頃，約兩年半的時間，並經不少政府專家長期的指導，證明對於選種、育苗、種植、成長、到開花結果，已展現優質且穩定的成果。

根據商研院(CDRI)搜集研究，可可樹為熱帶植物，栽培地區大約介於南北回歸線間。因地球暖化，臺灣中部均溫有提高之勢，近年已有在中部地區栽種可可之前例。可可樹主要的地理條件須具備良好的排水性、25°C~30°C的年均溫度、日夜溫差小，果樹齡2年枝幹開始開花，滿3年開始試結果，小果5個月成熟，只要氣溫合適全年持續開花結果，經濟效益收穫期約20~25年。綜合來看，世界可可豆總產量在450～500萬噸，台灣本地產可可豆大約60噸。且台灣可可產值(110年) 約134萬美元，只占進口總額的0.9%，本土可可生產有很大的成長空間，產業前景看好。目前種植地區除屏東約400公頃，南投約110 公頃，與南投緯度相近的彰化地區，本來就是苗木、花卉及葡萄、芭樂等果樹全國數一數二的產地，目前已有業者企圖大規模推行可可契作種植，挑選優良品種實施嫁接操作技術，不僅可以比較整齊的開花結果，且其抗病性和環境適應性較原來的栽培品種好，可達收成快與品種確立之優勢。