銘傳大學「產業新尖兵計畫」課程 培育企業搶手數位人才

大數據時代來臨，面對快速迭代的產業趨勢，大量智力和勞力型的工作，將於未來10年內陸續被AI或機器所接管，企業急需進行數位轉型。勞動部勞動力發展署辦理「產業新尖兵計畫」委由銘傳大學開設「行銷科技MarTech暨數位轉型人才培訓班」迄今將邁入第三梯次，廣受各界重視與好評。

課程內容涵蓋大數據分析，精準洞察消費行為，做到預測行銷的應用，使行銷效益最大化，剖析行銷5.0的商業模式，佈局電子商務，協助品牌數位轉型。所有的銷售行為的發生，都在影響人心的感受。課程除了教授相關科技工具的應用之外，如何將科技與人性結合，撰寫動人心弦的企劃提案，更是所有行銷概念無法偏廢的核心。

AMT聯盟行銷數位轉型亞太品牌峰會，黃燕玲副理事長暨教育長分享銘傳大學產業新尖兵培育行銷數位轉型的關鍵人才力。圖/銘傳大學提供

課程邀請來自AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會、IAA國際廣告協會、廣告代理商、數位行銷公司等產學界菁英業師密集培訓，藉由實際執行案例的分享，有助於提升學員的就業即戰力。受訓期間，將輔導學員考取Google、LINE 數位行銷證照，並於結訓日當天規劃完整的「數位行銷提案」比稿體驗，使學員清楚掌握未來職場的工作環境與運作模式，同時豐富求職履歷、作品集。務求搶先進入數位行銷領域，結合科技力量，培育企業炙手可熱的數位人才！

訓練期間於今年3月1日(三)至4月28日(五)，符合15-29歲本國籍且非日間部在學學生之待業青年，參訓政府補助免學費，每月加領學習獎勵金八千元，歡迎大家踴躍報名。趕搭數位轉型人才專車，切合未來產業趨勢，掌握MarTech的關鍵與戰術，盡在銘傳大學「行銷科技MarTech暨數位轉型人才培訓班」，進一步了解課程詳細資訊，可至下方網址查詢。報名日期：即日起，至112年2月28日止 報名網址：https://www.accupass.com/event/2301130919021602364546