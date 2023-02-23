銘傳大學「產業新尖兵計畫」課程 培育企業搶手數位人才
大數據時代來臨，面對快速迭代的產業趨勢，大量智力和勞力型的工作，將於未來10年內陸續被AI或機器所接管，企業急需進行數位轉型。勞動部勞動力發展署辦理「產業新尖兵計畫」委由銘傳大學開設「行銷科技MarTech暨數位轉型人才培訓班」迄今將邁入第三梯次，廣受各界重視與好評。
課程內容涵蓋大數據分析，精準洞察消費行為，做到預測行銷的應用，使行銷效益最大化，剖析行銷5.0的商業模式，佈局電子商務，協助品牌數位轉型。所有的銷售行為的發生，都在影響人心的感受。課程除了教授相關科技工具的應用之外，如何將科技與人性結合，撰寫動人心弦的企劃提案，更是所有行銷概念無法偏廢的核心。
課程邀請來自AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會、IAA國際廣告協會、廣告代理商、數位行銷公司等產學界菁英業師密集培訓，藉由實際執行案例的分享，有助於提升學員的就業即戰力。受訓期間，將輔導學員考取Google、LINE 數位行銷證照，並於結訓日當天規劃完整的「數位行銷提案」比稿體驗，使學員清楚掌握未來職場的工作環境與運作模式，同時豐富求職履歷、作品集。務求搶先進入數位行銷領域，結合科技力量，培育企業炙手可熱的數位人才！
訓練期間於今年3月1日(三)至4月28日(五)，符合15-29歲本國籍且非日間部在學學生之待業青年，參訓政府補助免學費，每月加領學習獎勵金八千元，歡迎大家踴躍報名。趕搭數位轉型人才專車，切合未來產業趨勢，掌握MarTech的關鍵與戰術，盡在銘傳大學「行銷科技MarTech暨數位轉型人才培訓班」，進一步了解課程詳細資訊，可至下方網址查詢。報名日期：即日起，至112年2月28日止 報名網址：https://www.accupass.com/event/2301130919021602364546