延平中學獲牛津大學及英國文化會雙認證

成為英國牛津大學AQA認證學校暨英國文化協會夥伴學校

台北市私立延平高級中學經由英國文化協會的協助，成功向英國牛津大學考試院申請，正式成為「牛津大學AQA認證學校」，並同時加入「英國文化協會夥伴學校（British Council Partner Schools）」。延平高級中學於2月15日舉行英國牛津大學AQA認證學校與英國文化協會夥伴學校之授牌儀式，正式引進英國頂尖國際教育系統，於112學年度提供英國中學International GCSE文憑課程，並由英國文化協會提供專業國際考試服務。

此次授牌儀式的出席嘉賓，包括延平中學張漢鏞校長、延平中學馬根善副校長、英國文化協會東北亞區考試總監Tim Moore與英國文化協會考試發展策略長Dencoln Tan等一同參與。

英國文化協會與延平中學代表授牌儀式合影。圖／英國文化協會提供

牛津AQA考試局是由英國牛津大學隸屬的牛津大學出版社和英國本土最大的考試局AQA聯合組成。憑藉世界頂尖名校牛津大學的卓越學術背景和AQA考試局的豐富經驗和實力，致力為國際學生提供優質的英式國際文憑課程International GCSE和International A-level，培養具備創造力、能融會貫通、有獨立學習能力的學生，以滿足二十一世紀高等學府和社會對人才的要求。International GCSE與International A-level是全球中學生最受歡迎的國際教育證書，具有廣泛的國際認可度，為世界頂尖大學和雇主的參考標準。其課程體系相當靈活，可以配合每位學生的需求，讓他們持續自由發展興趣愛好，並充分利用學生的優勢，得以在自己的優勢領域裡達到最大的發揮。

延平中學在張漢鏞校長的帶領下，一向致力於培養擁有國際溝通能力與國際化視野的學生，近來更為配合行政院「雙語政策發展藍圖」，將國際教育劃入校本課程，一連串的規劃幫助學生對國際議題有宏觀深入的探究，並且培養全方位的雙語能力。延平將以學校堅強的教學實力輔以International GCSE國際文憑課程， 活化雙語應用，加強學術實力，拓展學生國際視野，讓學生不需要出國，在台灣也可沉浸於國際學術氛圍，與世界無縫接軌，開啟未來無限可能。

英國文化協會夥伴學校（British Council Partner Schools）是英國文化協會為提供A-level、O-Level及International GCSE等英式國際課程之學校而專門設立的夥伴學校專案。該專案旨在打造一個全球性的學校社群網路，致力於為學校校長、教師、學生及家長提供符合國際標準的高品質服務與專業協助。截至目前，全球超過2000所學校已成功加入夥伴學校，會員學校廣泛地遍佈於歐洲、南美洲、東亞、南亞、中東與北非等地區。英國文化協會透過整合英語學習、教育及考試等三大領域的龐大網路與豐富資源，為會員學校提供全面性的支援與服務，並協助學校提升競爭力，從而攜手實現永續性的綜合發展。