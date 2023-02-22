力積電與清大產學合作發現 黃光室照明燭光化可增加工作效率

實踐ESG指標同時提高企業競爭力

2月21日上午，清大周卓煇教授，邀集跨越清大、台大、曙光女中、力積電、維新醫院的科研、產學與臨床試驗合作團隊成員，共同發表了五項重大成果，並第一次對外公開展示，集合燭光、陽光優點的，超越國際太空站照明的「第四代全天候節律照明」。

周卓煇教授與其大團隊成員，共發表了五項與「好光」緊密相關的重大進展，包括：(1)清大化工系、材料系，閱覽室檯燈的燭光化成果；(2)與台大、曙光共同研究，發現閱讀光色對心跳與眼壓的影響；(3)與力積電合，將黃光室燭光化的重大成果；(4)與維新醫院合作，發現節律照明對睡眠與認知功能的助益；(5)展示清大專利技術所製作，領先全球的最第四代節律照明。

台灣擁有全球最頂尖的半導體技術與產業，「黃光室」一詞，也是大家所耳熟能詳；但是，周教授卻呼籲，必須打破這樣的框架，將黃光室「燭光化」，以增益工程師的福祉，增加工作效率。「許多工程師，對於在黃光室工作，感到無奈、難以適應！」周教授指出，這是因為，黃光不是自然光。

在燭光室下，有更長的可觀看時間。圖/清大提供

「將黃光室的照明燭光化，會是多贏的方案。」周教授的研究認為，從護眼、生理，一直到光阻劑的保存，燭光或是橘光，都比黃光友善；更好的是，燭光是自然光的一種，人類已經認識它有5,000多年了，更不談，燭光晚餐帶給人們的愉悅感受。 周教授指出，在與力積電的產學合作中發現，燭光可以讓人觀看更久，在同樣亮度下，可觀看時間，由原來黃光的440分鐘，增加到550分鐘，增加25%。

周教授在與力積電賴處長研議之後，未來的研究，將鎖定「心理層面」與「專注度」，以具體了解，“黃光室”的工作環境，在燭光化之後，是否可以讓工程師，心理更健康，工作更有效率。周教授分析說：「當代的企業、投資人，越來越重視ESG。」若燭光室成功引入，則能提高企業永續發展ESG，增加公司形象，提高企業競爭力。