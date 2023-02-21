影響力品牌學院舉辦年度趨勢大講堂 放眼全球經濟大趨勢及探討ESG善循環

公關教母丁菱娟號召近百家企業主加入「影響力好學圈」共創商機

公關教母丁菱娟創辦「影響力品牌學院」成立三年後累積將近百家企業共襄盛舉，特別邀請前幾期學員回娘家且參與年度趨勢大講堂。預計成立「影響力好學圈」計畫，讓所有學院學員皆能繼續一起共學，相互交流並共創商機。

今年大講堂盛邀台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德、電通行銷傳播集團企業永續發展合夥人王馥蓓，以及BSI英國標準協會東北亞暨台灣區總經理蒲樹盛等三位大師親臨現場，針對全球經濟發展趨勢、ESG善循環以及2030至2050年的綠色永續企業開講，這些趨勢及思維密切關係著中小企業日後發展以及經營方向，因此通識的大講堂將會視議題改變，每年持續下去。

當全球各行業進入「大學習」時代，影響力品牌學院投入心血努力耕耘品牌公關教育領域，成為台灣商業課程的先驅者。針對台灣中小企業主、二代接班以及新創事業，以一期一會精神，一年僅收30位學生的「CEO品牌公關學」，至今已將近百家學員（企業）熱烈參與，並陸續完成課程。

丁菱娟觀察發現，台灣中小企業大多是單打獨鬥，或侷限於資源人脈，在遇到市場或經營挑戰時，可向學院求援外，各行各業同學經過一年學習，培養互相討論協作的支持系統，更是難能可貴。丁菱娟表示：「一個人可以走得快，但一群人可以走得更遠。百家企業累計起來是一股很大的力量，因此將號召全員一起加入『影響力好學圈』計畫，希望學員可以共同學習成長，資源互享且共創未來。」

影響力品牌學院推出「CEO品牌公關學」，累積參與人數超過百人、將近百家企業。一年一期學程中，將「品牌」、「公關」、「數位」、「領導管理」等四大面向，透過系統性課程，逐步引領學員從品牌經營之「道」與「術」雙管齊下。為確保每位學員學習品質，每期僅收30名學員為限，課程開始前對於每一個學員企業狀況與品牌發展的挑戰，皆採一對一深度訪談。

該課程中邀請逾20年經驗外商高階主管、品牌經營者、各大廣告公司資深人員以及業界大師等將近40人，親身指導分享各領域經營之「道」。緊接著針對大師授課內容，安排工作坊實作，即學即用。課程前、中、後學院會依照學員企業挑戰與屬性，進行不同練習與協助，一路陪伴學員走過品牌學習的旅程。

「影響力品牌學院」邀請前幾期學員回娘家，參與年度趨勢大講堂。圖／影響力量公關提供

影響力學院第4期正在招生中，歡迎對該品牌有興趣的中小企業主一起來好好學習。詳情可查詢報名網址：https://reurl.cc/jl7z1n