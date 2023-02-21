超夯「小編大神」成為社群救星

推Canva課程，短短7天就超過千位學員

隨著各大社群平台的廣告費用持續攀升，越來越多的企業轉向社群行銷與顧客建立更親密與即時的互動，而其中一個重要趨勢則是更加重視視覺設計的品質。

以FB,IG為例，根據最新資料顯示，2021年第一季度社群廣告的平均CPC（Cost per Click）上漲了30%，對許多企業來說，這樣的費用已經超過預算範圍。因此，與顧客建立親密感逐漸成為了一個更具吸引力的選擇。

台中農委會培訓。圖/業者提供

不過，社群行銷也面臨著新的挑戰，即如何讓品牌在眾多競爭對手中脫穎而出。這時，視覺設計就成為了一個非常重要的因素。一個有共鳴的視覺設計能夠引起消費者的注意，增加品牌的可信度和吸引力。

台灣知名教育科技品牌小編大神指出，旗下Canva Plus課程短短7天就熱賣超過千人，可見讓更多社群小編在短時間內提升設計技能，成為Canva高手正是市場主流需求。Canva是澳洲知名設計平台，擁有超過1億的用戶，估值超過800億美元，以使用者為出發的設計介面，推行設計民主化，人人可設計。

小編大神深耕教育科技領域，於2019年與Canva團隊結緣，開始交流後，深深被其理念所吸引，經過多年的重度使用與深入研究，於2021年11月正式爭取成為Canva官方推廣夥伴，成為華語圈最具代表性的Canva教學品牌。

2021年8月小編大神從社群圖文模版開始，創造回購率高達88%，2023接著推出Canva Plus課程，讓更多社群行銷工作者，可以在短時間內學習Canva設計技能，做出自己期待的設計，

小編大神認為在社群行銷的時代，人人都可以輕鬆上手創作，享受設計帶來的樂趣與成就感。因此，課程團隊不斷創新和嘗試，希望能夠以更加豐富的教學方式和更加專業的教學資源，讓學員在學習中感受到樂趣和成就感。

高雄大學頒發感謝狀。圖/業者提供

另外，課程的成功不僅在於內容度本身，學員的積極參與熱情互動也是關鍵。課程團隊非常注重與學員的互動，解答學員的疑問，提供專業的設計建議，協助學員實現設計目標。除此之外，今年除了跟高雄大學聯合國SDGs培訓工作坊講演合作，也將更深入校園與政府組織，期盼將更好的設計軟體與教育帶進各類泛公家與民間組織，幫助台灣提升設計力。