新竹就業中心力助豆府集團等多間企業直播獵才

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心為因應數位平台發展趨勢，自 111年8月起運用時下受國人喜愛的直播方式，協助企業線上招募人才，即時介紹職缺需求、用人條件及公司福利等，並於直播結束後辦理單一徵才活動，讓有意願應徵的求職者能即時有面試的機會，至今協助超過250人次應徵面試。

新竹就業中心表示，企業徵才直播從111年8月起至今已邀請13家企業參與，有科技大廠矽格聯測、百貨零售業太平洋崇光百貨、豆府餐飲集團、好食國際、全家國際餐飲及3C產品產業三井資訊等，提供超過100個職缺，延攬各類人才，求職者也可透過直播與企業互動，更深入了解企業用人需求，進而獲得工作機會，至今觀看人次已達18,000人次。

摩斯漢堡連鎖餐廳現場徵才直播。圖/新竹就業中心提供

新竹就業中心指出今年度仍將持續辦理企業徵才直播，協助企業招募人才、求職者了解企業，下次直播為2月22日(三)12：10-12：25，將邀請連鎖國際酒店-伊普索酒店來介紹旅宿業，歡迎至賈桃樂學習主題館FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/JobTaole/)觀看直播，如企業有興趣了解及預約參加，請撥打預約專線(03)534-3011分機5322許小姐。