全世界第一台氫奶機誕生中華民國台灣!

氫奶機是製造氫奶的機器，而氫奶這個名詞，相信大家都沒聽過。因為在2023年Hhuhu亞迦培氫奶機問世之前，世上沒有氫奶，只有氫水。

氫水是日本的發明，從2000年發展至今已經有二十幾年的歷史。然而，傳統氫水的氫氣含量極為有限，導致調整體質的效率不彰，因此氫水雖然發展了二十幾年，卻始終無法獲得民眾的支持與認同。

氫奶跟氫水的等級完全不同。我們利用氫分子進入人體去中和自由基。就好像派出警察逮捕罪犯一樣，氫水是一次派出一個警察，所以只能逮捕一名罪犯，而氫奶卻是一次派出一萬名警察，所以就能逮捕一萬名歹徒。因此在調整體質與提升自癒能力的效率跟效果方面，喝氫奶跟喝氫水之間的差異，可以說是天地之別。

氫呼吸時代公司負責人吳力行先生，我們稱他為氫奶之父，是Hhuhu亞迦培氫奶機的催生者。他帶領的研發小組，花了五年的時間，才迎來全球第一台氫奶機的誕生。



氫呼吸時代公司所研發全台首創氫奶機。氫呼吸時代/提供

吳力行董事長表示：感恩是幸福的基礎，分享是喜樂的源頭。希望隨著氫奶機的誕生與推廣，能夠普遍提升國人的健康水平並且為全人類的健康作出一份微薄的貢獻！

三月一日起，歡迎大家蒞臨太和工房全國各地門市，免費飲用氫奶，只要天天飲用氫奶，持續一到三個月，體質就能逐步提升，自癒力就能漸漸發揮作用，讓大家在健康方面領受到種種實質的幫助。

太和工房全國各地門市：https://www.0800290290.com.tw/p9_place.htm

Hhuhu氫呼吸時代官網：https://hhuhu.com.tw