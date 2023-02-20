2023企業最愛大學生排行 龍華再奪全國私立科大第一

學測成績公布前夕，遠見「2023企業最愛大學生排行榜」名單今天出爐，龍華科技大學今年再度榮獲全國私立科大第一名殊榮！技職排名僅次於臺科大、北科大、高科大等國立技職龍頭，更是唯一入榜TOP 20的私立技專校院；不只在傳統工科領域普獲企業青睞，在該調查分項(九大學科領域畢業生企業評價TOP 5)中，龍華科大亦是觀光休閒類唯一入榜的私立科大，整體表現非常出色!由於優質科大獲得產業重視與認同，近年吸引許多普高生憑學測成績申請科大，歡迎學子選擇龍華科大，提前掌握產業趨勢並培養職場黃金競爭力。

龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，獲業界高度評價。

據悉，為瞭解企業對國內大專畢業生能力評價，遠見多年來持續針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學生評價調查」，以深度貼近台灣企業主選才心聲。龍華科大年年進榜，贏過許多擁有豐富資源的國立大學及老牌私立名校，證明學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量的卓越辦學成效，已廣獲業界高度肯定。龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，「二不」:不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」:學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

龍華科大致力打造學子職場競爭力，機械系周禹廷(右2)去年獲選教育部技職之光。

葛自祥校長指出，該校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，學校近年持續投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，協助產業升級，深化產學研發成果，更期望透過產學研通力合作，共同培育人才向下扎根，同時為因應半導體相關產業需求，培養國內半導體製程及封測技術人才，該校自112學年度起招收「半導體工程系」學生。去年並與日月光半導體、台積電、台灣嘉碩科技、旭東機械、艾克爾國際科技、亞昕科技、宜特科技、昇陽國際半導體、朋程科技、矽格、南亞科技、連達國際、德微科技、穩懋半導體等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，共同成立半導體產學及人才培育聯盟，期望藉由聯盟合作，組成優質團隊，創造更多產學鏈結機會，培育國內半導體專業人才。近幾年，包含台積電在內的許多知名企業到龍華科大徵才，邀請大三升大四的學生前往實習，每月實習薪資達3萬8000元以上，有多位電機系學生於台積電實習，月薪甚至可達5萬6000元以上，顯見龍華科大的辦學成效受到高度肯定。

此外龍華科大111年亦獲教育部補助1億元，建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，將整合該校現有的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」兩座教育部產業菁英訓練示範基地，以及半導體特色場域等實驗室設備，成為能提供廠商設計製造一體化服務的大學，成為亞洲電子關鍵領域的著名大學，為國家高科技發展做出更多貢獻，「由於科大愈來愈受到產業重視與認同，近年吸引很多的普通高中生憑學測成績申請科技大學，去年就有5,000多人轉換跑道。」葛校長說，「111年普高生憑學測成績申請進入科大的報名人數有32,000多人，相較於科大提供總名額是8,031人，競爭相當激烈，「而最後錄取、報到的有5,846人，表示許多有特色的優質科大對學測考生具有吸引力，因為未來就業選擇機會也相對更多」。

葛校長強調龍華科大在101年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學的最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多，除此該校並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，讓學子隨時學習不受限，學習內涵則深耕智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，期望打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。