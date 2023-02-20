7年傳愛　聖約翰科大義賣送暖宜蘭聖方濟

「愛並不是一時的感動，而是持續付出的延續。」聖約翰科技大學及降臨堂在2015年以「給孤獨、貧困長者一個永遠的家」聖誕義賣活動，參與宜蘭聖方濟老人長期照顧中心的建置夢想。當年看著興建中的房舍，暢想著長輩們的需要。2023年帶著同一份愛，再一次回到宜蘭聖方濟老人長期照顧中心，看見當初的磚瓦成為服事長者的處所，那份感動也被點燃。

白永恩神父社會福利基金會崔彬主任(前排左四)、蔡益仙修女(前排左五)及同工蒞校舉辦講座，分享其工作異象及服務內容。圖／聖約翰科大提供

吳興祥校牧指出，以基督精神立校的聖約翰科大7年前透過愛心義賣，為白永恩神父社會福利基金會附設聖方濟老人長期照顧中心（頭城社區孤貧長者服務）募款，期盼為最小的弟兄遞上一杯涼水。7年後持續秉持基督的愛舉辦義賣活動，籌募新台幣24萬9,182元，為孤貧長者的餐桌提供均衡的飲食，讓獨居長者受到更好的照護。

日前吳興祥校牧帶領校牧室同仁、學生及降臨堂教友共8人，親赴宜蘭頭城拜訪聖方濟老人長期照顧中心，由薛建志主任親自接待及安排參訪流程。他們採用小規模多機能日照服務，早上會接送長者到中心，並安排一系列的活動，例如：桌遊、手作、畫畫及書法等，傍晚再送長者回家。這樣的服務讓子女在白天可以安心工作，長者在每天的往返也能有社會接觸的經歷，且仍然可以回到家中與子女生活。

聖方濟老人長期照顧中心的長者們進行桌遊活動。圖／聖約翰科大提供

薛建志主任說，希望藉著好評可以影響更多人相信這樣的服務對長者能有更好的照料，延緩失智。之前面對疫情的衝擊，許多長者也被安置在家中，無法出門，回來後發現許多長者都退化了不少，可見得這樣的服務與活動確實對延緩失智是有效的。

參訪結束後，一行人也前往石城到王喜美阿嬤的家中拜訪。王喜美阿嬤非常熱情地接待每一位到訪的人，聖方濟的同工送上禦寒的保暖衣物，看著王喜美阿嬤甜滋滋的笑容，以及同工們和阿嬤這份美好的關係，讓我們更加堅信這份愛的服務是真實可以感動人心的。吳興祥校牧也為阿嬤的腳傷祈禱，期盼上主的醫治與平安臨在她及她的家中。