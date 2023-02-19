全國中小學創意演說決賽於朝陽科大舉辦

為了落實淨零綠生活，環保署特別前進校園，委由朝陽科技大學及中華民國環境工程學會辦理「全國國中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽」，46組決賽隊伍昨(18日)於朝陽科技大學透過演說、唱歌、跳舞、相聲、演戲、走秀等各種活潑創意方式，述說淨零綠生活的內涵，及在家庭及校園生活中實踐綠生活的方式，大受好評。

「全國國中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽」46組決賽隊伍合影。圖/許俊揚

受邀擔任頒獎人的環保署副署長王雅玢表示，「淨零綠生活」是臺灣2050淨零轉型12項關鍵戰略之一，透過食、衣、住、行、育、樂、購各面向行為及消費模式改變，進而促使產業供應端的改變，降低溫室氣體排放。環保署希望能透過本次競賽讓中小學生能將家庭與校園生活中如何落實綠生活，進行展演分享，藉此強化校園師生及社會大眾對綠生活的認知與實踐，而未來環保署也將朝零浪費低碳飲食、友善環境綠時尚、居住品質提升、低碳運輸網絡、使用取代擁有，以及全民對話等六大面向來推廣全民綠生活。

擔任頒獎人的環保署副署長王雅玢致詞。圖/許俊揚

辦理本次比賽活動的朝陽科大環境與工程管理系教授程淑芬表示，朝陽已連續6年蟬聯世界綠能大學評比全球百大，目前全校開設超過4千門與永續發展指標相關課程，並致力年降2%的能源使用，宣告2045年達成淨零排放之目標，推動全民綠生活不遺餘力。本次競賽藉由學生的創新展演分享，喚起全民對淨零綠生活的重視，讓綠生活實踐能向下紮根。同時，競賽獲獎者不但最高可獲得新臺幣12,000元等值禮券，還有「環保綠點」10萬點的獎勵，可兌換折抵具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章之環保產品，前往綠色生態遊憩及環境教育場所也可享有優惠，將環保融入日常生活，帶動綠色消費。

「全國國中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽」決賽在朝陽科大舉行。圖/許俊揚

本次全國國中小學推廣全民實踐綠生活創意演說競賽，國中、國小各分為個人組及團體組進行角逐，競爭激烈，最終國中團體組由宜蘭員山慧燈高中(國中部)、宜蘭冬山國中、台中大里成功國中、雲林西螺東南國中獲得特優；國小團體組由桃園龜山南美國小、新竹尖石錦屏國小、台中外埔國小、台中太平新平國小、嘉義大學附設實驗國小獲得特優；另外，國中個人組由台中霧峰國中簡毓岑、台中霧峰光復國中蒙羿靜、雲林西螺東南國中廖昱瑄贏得特優；國小個人組則由臺北文山景美國小謝知豫、新竹關東國小江習樂、東海大學附設高中小學部謝昊均、南投平和國小張千郁獲得特優，表現十分傑出。