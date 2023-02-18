陽明交大華麗「蛻變」 校慶活動精彩登場

第二屆10名傑出校友，領域涵蓋醫學、電資通、法務、交通及航空科技

陽明交大於(2/18)舉辦校慶活動並公布十名第二屆傑出校友。擁有醫師、律師、財務三專業的安侯建業會計事務所健康照護部門總經理蘇嘉瑞，國軍發展無人機隊核心的中科院航空所所長齊立平，交通部次長胡湘麟，一手打造臺灣資訊產業的聯強集團副總裁杜書全，立積電子總經理王是琦，杰力科技董事長李啟隆，廣達電腦執行副總蔡文弘；以及長期在醫療領域奉獻的板橋榮家首長陳桂美，中榮副院長吳杰亮與高榮副院長陳垚生亦同獲頒傑出校友殊榮。

2月1日為陽明交大合校日，校方將2月開學的第一週訂為校慶週，今年以「蛻變」為主軸。象徵經過融合後，陽明交大脫胎換骨也替臺灣帶來蛻變。陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大選擇化合物半導體、量子運算、細胞再生醫學、醫材轉譯、淨零排放、防災與永續發展、數位轉型、資安課題、太空科技、工程醫學、智慧醫療、普適性AI、次世代通訊、太空科技等14大領域積極規劃部署，積極參與國際競爭。

今年傑出校友名單同樣呈現蛻變。蘇嘉瑞在合校前的陽明與交大取得醫學與法學學位，是臺灣第一位擁有美國及臺灣律師資格的醫師，同時跨入會計事務所，是陽明交大跨領域最佳代表。齊立平推動國防工業及國機國造政策，領導無人機國家隊，是臺灣航太工業指標人物。胡湘麟則是高鐵一日生活圈與機場捷運重大建設推手。

陳桂美、陳垚生與吳杰亮三名來自醫護背景的校友，則以其在醫療領域的專業以及協助防疫、榮民照護等獲得傑出校友肯定。蔡文弘、李啟隆、王是琦、杜書全則是以科學家投入實業家創業成功，並替臺灣電子產業打下基礎獲得肯定。

陽明交大校慶嘉年華踩街活動教職員表演活力四射。圖//謝易晏

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陽明交大今年校慶主題活動也跳脫傳統，除了上午延續傑出校友頒獎典禮，下午也於光復校區舉辦熱鬧滾滾的嘉年華踩街活動，吸引16隊來自於各校區教職員生及外籍生的團隊踴躍參與。參與團隊莫不發揮創意、爭奇鬥艷。校園周邊也特別邀請學生社團擺攤校慶園遊會，及舉辦國際日活動，促進本地生及境外生文化交流。

陽明交大校慶嘉年華踩街活動教職員變裝發揮創意、爭奇鬥艷。圖/謝易晏

晚間五點半開始，平日寧靜嚴肅的圖書館變身夜店舞池，聘請了知名DJ蒞臨現場帶動校慶舞會氣氛，林奇宏校長更是粉墨登場擔任領舞佳賓，全校現場氣氛High到最高點。

陽明交大校長林奇宏(圖中)率領教職員於嘉年華踩街活動變裝登場。圖/謝易晏