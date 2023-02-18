少年頭家熱烈參與新北首場創業課程 2月23日教授法律知識

因應《民法》法定成年年齡下修，只要年滿18歲即可獨立從事商業行為。新北市政府為協助青年穩健創業，特別邀請專業講師傳授創業新手必知法律資訊。首場課程已於2月9日開課，現場互動熱絡，學員熱切提問、吸取新知。2月23日與3月15日還有2場次課程，有興趣的青年可踴躍報名。

新北市經發局長何怡明表示，新北市境內公司、商業及工廠家數將近30萬家，為全國之最，同時擁有多元的產業型態。今（112）年民法修正後，18歲青年即為「成年人」，依據《公司法》及《商業登記法》規定可獨立參與公司設立或經營，擔任公司發起人、董事以及商業組織的股東。經發局攜手青年事務局推出3場次青年創業課程，協助青年瞭解公司的稅務、法務等相關知識。首場課程已於2月9日在新北創力坊圓滿結業，吸引將近50名學員參訓，以政府創業搖籃培育優秀人才，孵化下一批獨角獸企業。

首場課程於2月9日在新北創力坊圓滿結業，吸引近50名學員參訓。圖／新北經發局提供

此次安排多元的課程主題，涵蓋稅務、法務、會計等面向，協助青年瞭解如何選擇創業組織類型、建立設立公司基本觀念等。現場講師與學員互動熱烈，「是否可以公司名義向自然人提告?公司是一個獨立的人，當然可以進行法律訴訟行為」、「公司成立基金會目的為何?成立基金目的很多，例如從事公益慈善活動等，當然也有可能公司基於節税的考量」問題非常多元，授課的李重慶講師除逐一回應外，特別提醒學員成年後可獨自做出許多決定及享受權利，但同時也須負擔必要的責任與義務，因此在初期設立公司的過程中，更應審慎評估，依需求選擇適合的組織型態、留意法律規範，降低創業風險。參與學員表示，藉由講師深入淺出的解說，解析申請公司設立登記的流程、股東人數、資本額設立基準等，迅速提升創意技能。

經發局攜手青年事務局推出3場次青年創業課程，協助青年瞭解公司的稅務、法務等相關知識。圖／新北經發局提供

經發局亦補充，18歲是青少年轉為成年的重要一步，開設公司更是有相關民法、商業法令的責任。新北市後續將於2月23日與3月15日兩天的下午時段，分別在新店寶高智慧產業園區與新北市政府辦理2場次課程。歡迎有興趣的青年把握機會踴躍報名，相關資訊可上「來趣新北金發局」臉書（https://www.facebook.com/economic.gov）查詢。