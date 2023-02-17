台灣松下前總經理林淵傳擔任崑山科大榮譽講座教授

文/葉圳轍

崑山科技大學禮聘台灣Panasonic集團前總經理林淵傳擔任榮譽講座教授，今（17）日由該校校長李天祥親頒聘書，林淵傳未來將不定期到校技術指導，或辦理演講傳授經驗，讓師生都相當期待！

崑山科大與台灣Panasonic集團密切交流，共同擘劃智慧節能應用及智慧節能社區開發，該校更於去年承辦「2022 智慧能源高峰會」、「2022第七屆綠色生活創意設計大賽」等活動，獲得林淵傳總經理的高度肯定。今日頒發聘書的同時，崑山科大也特地邀請林淵傳以〈開啟事業寬廣道路〉為題，分享數十年在國際企業服務的心路歷程，讓師生受益良多。

崑山科大邀請台灣松下前總經理林淵傳蒞校演講，與會者合影。圖/崑山科大提供

林淵傳1980年進入臺灣松下電器基層工作，歷經不同職務歷練，2014年接任總經理，這是日商臺灣松下電器在臺成立56年以來第一位台籍專業總經理。

林淵傳擔任總經理以來，在創新科技的智慧家電、提供減碳需求的商品，推動在2030年全事業達到碳中和，期能在2050年達到「使用的能源小於創造的能源」的目標，與Panasonic集團公司共同攜手並進，實現集團的「綠智造」創未來的願景。

李天祥校長表示，邀請林淵傳總經理蒞校傳授經驗，定能藉由其經歷豐富、閱歷廣，能力強等優勢下，讓學生有幸在業界大老的薰陶下，汲取經驗並轉化為自身的力量。