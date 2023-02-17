桃園市圖書館總館長唐連成:打造桃園成北台灣閱覽重鎮

桃園市立圖書新總館從去年12月中試營運迄今仍成為全國網紅、民眾的最熱門打卡點，民眾所詬病的地下停車場無法停車問題也已於今(17)日上午10點走完行政流程正式對外開放，一連串的便民措施與服務計畫，咸信在新上任的總館長唐連成以累積7年(經歷桃市文化局副局長、新北市圖書館長、桃園市圖書館長)運籌下，可望持續綻放全台圖書館標竿高量能，下為專訪唐館長記要。

唐館長表示今年新總館將再增加數台自助還書設備讓民眾自行操作、節撙寶貴時間。圖/傅秉祥攝

問:請問目前新總館現況?

答:桃園市是國門之都也是六都之一地位重要無可言喻，桃園市立圖書館新總館斥資27億元台幣打造，於去年12月17日開館試營運至今仍成為全國民眾矚目的焦點，為了讓民眾閱覽環境與品質更好，同時蒐集讀者意見回饋做為營運改善參考，現階段仍持續以試營運模式運作，以總量管制方式每天開放2,000名民眾上網登記入館，新總館以「生命樹」為建築概念，在創新設計方面採用「用節能採光通風井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」等綠建材低碳設計，在軟體方面則引進RFID(無線射頻識別系統)技術、自助還書及預約座位系統、多媒體中心、VR沉浸式體驗等讓民眾體驗，此外將再增加多台自助借書機讓民眾自行操作節省時間，除此新總館也結合商業形成複合式文創基地，包括一樓由蔦屋書店及星巴克咖啡進駐，而與圖書館棟相鄰共構的「電影院棟」正在進行室內裝修準備，預計今年啟用，另外今天上午10點正式對外開放的地下停車場，共有400多個汽車停車位、400多個機車停車位，讓民眾到圖書總館更為便利。

問:2023年計畫?

答:今年重點計畫要讓各分館的軟硬體設施更健全，並強化各分館的服務體系，由點、線、面加速建構完成讓民眾有感，除此將以圖書巡迴車、行動圖書車下鄉為偏鄉老人及幼童服務，甚且結合政令宣導、視力檢查、簡易健檢..等多元資源為偏鄉弱勢族群及養老院、榮家、監獄…等做完善服務，目前全桃園市除了圖書總館外還有40個分館以及4個閱覽室，今年預計再增加3個分館、再招聘30名人力，期冀以企業化經營的營運中心模式，讓桃園成為北台灣的閱覽重鎮，並藉由國際機場之都的優勢與世界接軌將桃園圖書館的能量帶往全球、拓展國際視野，全方位的建構一個書香大桃園。