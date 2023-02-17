貿協ITI經略全球市場悍將養成班 企業加薪搶人

ITI國企班畢業18年的Eagle，在大型科技公司擔任主管，每年面試200位新人，他表示：「某個領域的專業能力，加上優秀的外語、文字、簡報/上台提案、找到正確答案的能力，以及對工作和生活的熱忱、願意不斷學習進步的心，是企業所愛的人才類型，不論科系，即使是文科學生，也能進入科技產業。」此外，他還強調了新鮮人在進入產業前要選對產業、選對公司、跟對老闆，入職後人可能比事重要，主管交辦的事 要主動回報進度，了解主管並找機會交流，以觀察是否能得到認可，觀察他們栽培屬下的意願。

去（2022）年，共有990家企業前來經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的ITI國企班徵才，開出3,672個職缺，橫跨多元產業。ITI國企班學員追求成就的動機、流利外語、人際溝通、數據蒐集解析及問題應變能力，在歷年的人才媒合會皆讓徵才企業驚艷，知名企業如華碩、微星、鴻海等每年前來徵才，相當肯定ITI的培訓成效。

ITI國企班課程為因應企業用人需求，貼近最新市場脈動培養即戰力，素以聘用業界主管擔任講師著名。今（2023）年，ITI更特別邀請曾任外交部部長的黃志芳，以及研究地緣政治、總體經濟、產業基本面超過14年、具備多家外資專業投資經驗的李牮斯領銜擔任講師，開展學員的國際觀，強化全方位戰略思維。此外，ITI國企班也提供實戰商業課程，新世代跨域行銷術，以及30餘位專任外師的小班制沉浸式外語訓練，協助企業布局海外市場。

ITI今年大幅度調整課程，推出「一年期商務英語組」、「一年期商務日語組」2種商務外語及經貿實務學程，提供學員應對多變未來的關鍵進階能力，將陸續辦理多場招生說明會及體驗營。活動除安排培訓中心專業外籍教師帶領參加者體驗外語學習外，還邀請國企班的校友或在校生現身說法，是了解課程規畫最好的機會，有興趣者可把握機會上網（https://www.accupass.com/go/ibapiti ）報名參加。

國企班已開放報名，收件至4月7日止，將於6月底開訓。相關課程及報名詳情，可前往招生專頁（https://innovation.taitra.org.tw/iti ）查詢或洽國企班招生小組，電話：（03）571-5182分機104、109。