張誠運籌高科技引領桃園經發局智慧升級

桃園市新任經濟發展局局長張誠表示，將秉持自己在中科院研發飛彈累積的經驗，以科技人涵養帶領同仁實踐張善政市長對於桃園市經濟新展望期許，下為記者訪談張局長記要。

問:112年規劃重點有哪些?

答:當初市長找我帶領經發局時特別提及希望同時帶進我以前任職中科院研發飛彈的科技含量，為此我特別在名片上印了「經世濟民為己任」藉以提醒要以「經世濟民」當作推動桃園經濟發展的座右銘鞭策自己，今(112)年本局的重點計畫為「數位轉型」及建構「桃園淨零排碳科學園區」，其中數位轉型便是建構「工業4.0」產業模式及生活模式，包含三個項目:智慧製造、智慧交通、智慧化企業經營等。

由於桃園傳產目前大多面臨二代接班隱憂，嚴重的程度甚將導致隱形冠軍消失，如何讓桃園隱形冠軍企業延續下去是當務之急!為此將運用智慧製造導入協助keep住這些隱形冠軍，如眾所皆知台積電的智慧製造聞名全球，其中一位關鍵推手，就是曾任清華大學副校長的簡禎富教授，他已接受市長禮聘將帶領為智慧製造成立的輔導團隊，未來將引領「桃園市智慧製造及數位轉型領航」計劃，輔導團將舉辦標竿企業觀摩，帶領業者參觀智慧工廠以激發加入智慧製造行列，若業者想加入就先經輔導團診斷智慧轉型可行性並提供建議來進行，112年將先篩選出3家企業，運用行政院超收50億元稅收撥出經費，第一年運用其中的2,500萬輔導這3家業者，同時再藉由SBIR(小型企業創新研發計畫)爭取經濟部補助，3家業者僅需負擔70%，另30%(上限500萬元)均由市府補助。

另在推廣「智慧交通」方面是以「導流」為目標(與交通局、資科局合作)，建置一個智慧號誌系統以避免市民因塞車而浪費寶貴的時間，智慧號誌系統定位為「路暢專案」，將運用AI人工智慧實地偵測來設置系統，我前幾天已向國發會爭取到專款將投入此項目，且預定將112、113年的預算集中建置智慧交通系統，先以青埔高鐵特區為實施場域，由點線面建構智慧交通號誌，等兩年完成後再擴大到桃園市其他區域。由於我就讀清大及美國伊利諾大學時攻讀碩、博士所學就是電腦科學(computer science)，正好能將所學貢獻到智慧交通上，計劃從青埔延伸到桃園市其他區域再到全國甚至出口國際。

另一個「智慧化企業經營」計畫(與資科局合作)為強化觀光、活絡經濟，經發局主導觀光工廠、產業文化館、商圈等特色與活動融入桃園觀光網系統，串連各季節規劃的主題活動與品牌經營，如桃園啤酒節、咖啡展、婦幼商品展及年度的主題活動如金牌好店、金牌好禮等活動，以數位轉型模式協助商圈、市集、市場攤商等升級發展。

問:淨零碳排已蔚為國際共識，本年度綠能與儲能補助及施行計畫為何？

答:今年將成立「淨零排碳科學園區」，重點包括「載板科學園區-PCA科學園區」、「碳中和」、「碳補捉」，舉凡符合我們規範能進駐到科學園區設廠就一定是淨零碳排工廠，計畫利用桃園航空城的產專區規劃出這個淨零排碳科學園區，現階段先考量PCB(印刷電路板)業者為先導，協助電路板業者將一段時間內所產生的二氧化碳排放量，透過種植樹木、使用再生能源或碳補捉等方式累積的減碳量相互抵消、清除。

另在發展再生能源方面，市府於104年至110年推動太陽光電補助迄今，整個市場機制已創造出足夠的誘因，自110年起仍能維持24%以上的成長率，鑑此桃園市自108年起領先全國辦理儲能設備補助至今未中斷可謂全國標竿，補助金從500萬增至2,000萬(每案最高500萬元)，今年仍將朝向鼓勵儲能及虛擬電廠著手，虛擬電廠(表後)部分，儲能設備併接在用電場所，結合能源管理系統以有效進行需量反應，此做法可協助用電場所負載削峰填谷，將白天多發的電力儲存應用於晚上的用電尖峰時刻，除此在併網型儲能(表前)方面則借助台電提供饋線容量。另外將推動綠建築(隔熱)以減緩都市熱島效應，補助預算為250萬元，另在輔導產業淨零碳排方面包括(1)工廠綠色輔導計畫(經費350萬):籌組輔導團至工廠實地勘查，輔導業者取得補助汰換耗能設備。(2)補助工業鍋爐改善計畫(111年經費3,625萬元、112年待工業局核定):針對既存鍋爐進行輔助鍋爐改善事宜，每座鍋爐補助最高50萬元、管線20萬元)。(3)低碳科技產業補助獎勵計畫(總經費650萬元):針對產業綠色智慧化管理、製程改善..或經主管機關核可之必要節能減碳等項目補助，每案最高可獲設備50萬元及貸款利息補貼15萬元。(4)補助智慧綠色用電交通載具(經費200萬元):透過提供補助讓業者加速汰換成高效率電動機車，輕型及小型輕型3,000元、重型6,000元、三輪20,000元。

問:市府擘劃「青埔高鐵特區」未來發展指標的國際會展中心暨展覽館即將於112年陸續竣工，目前規劃為何？

答:桃園國際會展中心堪謂為距離桃園國際機場距離最近的會展中心，由桃園市政府提供土地、國際貿易局出資興建(約為台幣41億1,400萬元)，規劃以會議為主、展覽為輔，其中會議棟建構為地上七層、地下一層，預定於今(112)年9月完工，主要場域包括800人會議室一間、250人會議室兩間、100人會議室5間、2,000人會議室一間，及多功能可容納1,500人會議或2,000席宴會空間。展覽棟建構為地上2層、地下1層，共可容納600展攤，預定於今年三月完工，完工後首先將規劃世界客家博覽會台灣館(112年8月11日至112年10月15日)，另戶外空間規劃為活動舞台、公共休憩區。目前桃園國際會展中心採營運移轉(OT)模式，由國貿局進行招商作業，預計明(113)年第二季開始營運。

問:虎頭山創新園區配合中央「亞洲．矽谷計畫」進行建置，開啟桃園市迎向5G、物聯網、車聯網升級為台灣科技重鎮，112年規劃重點為何?

答:虎頭山園區自108年6月開幕迄今，由於5G應用跟資安有很大關聯，鑑此虎頭山創新園區規畫5G自駕車場域，率先成為全台第1個提供5G車路雲測試的自駕車園區，不但提升自駕車上路的安全性，也展現桃園車用電子資通訊產業鏈發展實力，目前包括工研院、ARTC、臺灣自駕..等共22家業者運用此場域測試、使用，成功案例包括台積電使用6輛勤崴自駕車、台灣自駕車成功外銷泰國等，5G自駕車測試場域預定113年功成身退，虎頭山創新園區創育輔導至今已輔導63家新創團隊，協助取得訂單及3億元補助，並已接待多達32國的國際參訪團，辦理超過300場參訪活動，112年預定辦理10場課程、導入1家創育單位、辦理兩場講座、兩場媒合會、6場創業加速課程等。