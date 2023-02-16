桃竹苗分署開產訓合作班 助電梯製造商培育人才

因應高齡化時代來臨與便利生活的追求，日常中隨處可見的電梯，已成為大多數人不可或缺且依賴的搭乘工具，而保障電梯搭乘品質的電梯工程師，更是肩負重任。因為電梯的數量多，需要的維護技術人才也非常大量，為了協助電梯製造商培育人才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署首度與台灣三大電梯製造銷售廠商之一的崇友實業及桃園子公司共同合作開辦「電梯裝修工程實務產訓合作班」，不僅工作、收入穩定，年薪更有機會上看17個月，歡迎有興趣的民眾踴躍上「台灣就業通」報名參訓，結訓後立即上工就業！

桃竹苗分署表示，根據業界需求反映，電梯住宅是未來市場主力，同時透天厝市場加裝電梯需求量近年來有明顯增加的趨勢，另外機齡超過20年以上的電梯也邁入汰換期；由此可見，未來建築物設置及維修保養電梯的需求大，相關自動控制及電梯安裝、維修、保養等人才也勢必增加，加上建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定，電梯應交由專業合格廠商每月進行保養及年度安全檢查等，且執行維修保養等工作人員須具備升降梯裝修丙級技術士證照；市場需求穩定成長，加上具備專業，也讓電梯工程師工作不受大環境影響。

電梯工程師班安排企業實習 (非正式訓練畫面，合作廠商提供示意畫面)。圖/桃竹苗分署提供

為協助廠商培訓專業人才，勞動部桃竹苗分署首度與國內知名的電梯製造銷售商崇友實業合作開辦「電梯裝修工程實務」產訓合作班，訓練內容量身打造，以基本的電學、電機機械、電力系統概論及電梯概論等學科知識，並輔以工業配線、電子學及鋼索等術科實習，訓練時數規劃416小時，結訓前還會安排企業實習，讓學員熟悉未來的職場環境及工作內容，並輔導學員取得升降梯裝修丙級技術士及工業配線丙級技術士證照，訓後直接就業。「電梯裝修工程實務班」報名至3/31止，訓練完全免費且不受限學歷、經驗，歡迎年滿15歲以上有興趣的失、待業民眾報名參訓。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛表示，電梯維修保養沒有淡旺季之分，加上法規限制，市場需求穩定成長，電梯工程師可以說是保值又不會消失的職業之一，只要願意投入，就可擁有穩定的收入與工作；她更進一步說明，為讓結訓學員皆能符合產業所需，加強職業訓練資源運用效率，桃竹苗分署依據轄區企業人力需求，推動「產訓合作訓練模式」，客製化開辦職業訓練課程，不僅可以彈性彌補轄區產業用人需求，更能提高學員訓後就業成效，歡迎有用人需求的企業，隨時與桃竹苗分署自辦訓練科洽詢，電話:03-4855368轉1609-1610分機。