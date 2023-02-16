醒吾科大結盟韓國GGA電競學院 從遊戲找到未來玩出就業力

醒吾科技大學與國際知名的韓國Gen.G電競俱樂部所創辦的國際電競學院GGA（GEN.G GLOBAL ACADEMY），今(16)日於醒吾「科技藝術展演中心」舉行策略聯盟簽約儀式，由GGA王冠總裁與醒吾科大陳義文校長簽定合約，這是全國首創由科技大學強強聯手GGA，將拓展臺灣電競新視野。

醒吾科大陳義文校長表示，此次與GGA進行策略聯盟為台灣首創，期望學生可以從遊戲找到未來，從而培育成為業界真正需要的人才。圖／醒吾科大提供

簽約儀式包括醒吾科大副校長鍾志明與陳寶億等主管全程參與，GGA美商中經合集團孫紹祖資深副總、廖凱辰投資經理皆列席觀禮，充分展現GGA對於此一合作關係的高度重視。這是GGA首度從韓國、美國及中國大陸將課程延伸至台灣的科技大學，為台灣電競產業引進優質人力，並促成學校、學生與企業三贏！

GGA國際電競學院王冠總裁開心表示，與醒吾科大有共同願景，希望幫助熱愛電競遊戲的青少年，在未來可以獲得成功。圖／醒吾科大提供

成立於2017年的Gen.G電競俱樂部在世界主流的電競賽事（英雄聯盟、王者榮耀等）中均擁有知名戰隊，並在創立2年內就獲得6次世界冠軍，憑藉在電競領域的營運績效，Gen.G在2019、2020年都獲得富比士評選為全球最有價值電競企業第六名。

GGA國際電競學院王冠總裁(圖中)、醒吾科大陳義文校長(圖中右)簽約儀式完成後，與醒吾科大副校長鍾志明(圖中左二)、陳寶億(圖中右三)等主管及GGA美商中經合集團孫紹祖資深副總(圖中右二)、廖凱辰投資經理(圖中左一)合影留念。圖／醒吾科大提供

此外，由Gen.G所一手策劃建立的GGA以全球化視角為起點，提供遊戲、電競、職業技術的基礎教育和經驗傳授，讓對遊戲有熱情的青少年，在未來有更多追求成功的機會。GGA目前已在韓國、美國與中國設有據點，並選擇醒吾科大作為進入臺灣電競教育市場的合作夥伴。

醒吾科大陳義文校長表示，此次與GGA進行策略聯盟為台灣首創，醒吾科大因應時代趨勢從2018年即開始著手培養電競選手，且有不錯的成果表現。所以期望能藉由GGA完善的培訓系統，以更寬廣的視野俯瞰整體產業發展，學生可以從遊戲找到未來，從而培育成為業界真正需要的人才。

陳義文並指出，未來希望能在GGA的協助下，朝向雙方共同的目標前進，在台灣建立完整電競系統、健全人才培育體制、充分串聯各系科、推動電競產業在台灣蓬勃發展，進而舉辦國際電競賽事。

GGA王冠總裁開心的表示，去年11月份第一次與醒吾科大接觸，即開始積極討論合作方式，大約兩個月的時間很快即達成共識，這是因為與醒吾科大有共同的願景，都是希望可以幫助熱愛電競遊戲的青少年，在未來可以獲得成功。而電競是新型產業需要很多新的人才，所以將電競產業知識帶入校園，希望可以透過電競遊戲為教育帶來貢獻。

王冠特別提及，新的課程及技能若是學生熱愛的電競遊戲，相信學習效果會更明顯，而學生可從電競遊戲中學習到行銷、團隊管理、組織能力等技能，並期許未來推出的電競相關課程可以真正幫助學生們提升學習效果。

為了不斷提升學生實作能力與就業競爭力，醒吾科大除了以業界規格調整校內課程、增聘師資與擴充軟硬體設備外，也持續鎖定與所屬院系所專業相對接的知名企業進行深度結盟。

醒吾科大商管學院李國豪院長補充說明，雙方合作初期將以電競產業人才培訓為重點，預定三月份先成立「醒吾-Gen. G Academy電競產業人才認證班」，培訓校內與校外高中職策略聯盟學校的學生，並由GGA提供師資、教材以及認證。

李國豪強調，完成研習課程並通過認證的學員，將擇優由GGA提供在臺灣、中國大陸或韓國的實習機會，親身參與電競教育。未來希望能成立「醒吾-Gen. G Academy電競學院」，逐步擴大合作關係，更全面性地參與臺灣電競教育的發展，提升臺灣整體電競產業環境，讓學生不但能玩，還能玩出就業力！

醒吾科大重視養成學生專業以達成「好就業、就好業」的目標，GGA則希望「幫助年輕人通過遊戲實現更好的發展」，雙方可以說是理念相同。期望在GGA協助下，共同致力提供學員們體驗到領先業界的培訓系統與軟硬體設備，培養新一代引領電競產業發展的學生、遊戲愛好者與職業選手。