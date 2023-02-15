桃竹苗分署人才培育補助資源推動說明會 即日起開始報名

企業競爭決勝關鍵來自人才，人才培育已成為經營者須面對的首要課題，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助企業健全人才培訓發展及穩定就業，針對事業單位及在職勞工、中高齡及高齡者勞工，提供職業訓練課程、諮詢輔導等資源，並將於3月14日在健行科技大學辦理說明會，幫助企業一次掌握勞動部人才培育補助相關資源，歡迎企業雇主及人資人員報名。

桃竹苗分署長林淑媛表示，人才是企業最珍貴的資產，更是組織持續成長的根本，在人力需求多變及不足情形下，提升員工職能並予以留任是當前企業人力資源管理重要措施之一，分署將積極協助轄區企業依需求運用勞動部各項服務資源，以提升企業生產力及競爭力。

重視企業永續發展的耀登、耀睿科技股份有限公司，透過桃竹苗分署資源說明及輔導，申請在職中高齡者訓練補助等計畫，張玉斌董事長表示隨著科技不斷創新進步，耀登集團透過桃竹苗分署輔導，讓公司中高齡員工發揮職場的經驗優勢，並鼓勵員工參與職業訓練課程持續精進專業技術能力。公司已有8名45歲以上員工參訓取得企業永續管理師證書、ISO 27001資安認證等專業證書，其中，最年長的受訓員工為71歲，有效續留及運用中高齡人力，促使同仁生涯發展與公司整體工作績效同步提升，共創雙贏。

圖/桃竹苗分署提供

桃竹苗分署3月14日人才培育資源大型推動說明會，將介紹各項整合性服務資源並講解補助企業辦理在職勞工訓練相關計畫及申請方式，並有專人提供一對一諮詢及服務，歡迎企業雇主及人資人員把握報名參加，詳情可上桃竹苗分署官網最新消息(https://thmr.wda.gov.tw)或電洽(03)485-5368分機1918、1920-1923。