電動車與車輛專業技術課程盡在ARTC 5大專業類別課程一次看

全方位實戰演練 帶你從新手變職人

車輛中心(ARTC)2023年「車輛專業技術課程」將於3月開跑！今年特別打造5大專業類別技術課程，從電動車、自動駕駛、智慧聯網、車輛電子、測試驗證，精心設計21門課程，各課程簡章也陸續公佈於車輛中心網站！

近年來，隨著全球對環保和能源問題的關注，汽車業的戰場已從燃油車轉換為電動車，尤其是電動車內的車輛電子零組件更是關鍵組成部分，從晶片到電池，再到車內各種零件和軟體，每一環節缺一不可。為讓車輛產業人員掌握最新技術及發展趨勢，強化工作關鍵技能且建立與其他專業人士的交流管道，車輛中心在2023年推出進修課程聚焦於電動車、自動駕駛、車輛電子技術，安排由具備豐富經驗的資深專家來分享實務經驗，歡迎有興趣者報名參加，及時掌握自我轉型的契機，成就美好的未來。

車輛中心(ARTC)2023年「車輛專業技術課程」將於3月開跑！圖／車輛中心提供

車輛中心多年來持續致力於電動車、自動駕駛及車輛電子領域的技術發展，已超過30年的車輛研測專業經驗，每年舉辦近50場訓練課程及研討會，已匯聚150多位具有實戰經驗的產、學、研專家加入講師團隊，培育人數超過2,500人次，包括中華、裕隆、福特六和、台灣山葉、技嘉、友達、和碩、英業達、旺宏、康舒等廠商皆派員一起參加研討。

車輛中心(ARTC)2023年「車輛專業技術課程」將於3月開跑！圖／車輛中心提供此外，今年度的經濟部工業局智慧電子人才應用發展推動計畫課程，也即將於4~7月舉辦，此課程最高可享政府7成學費補助，惟每班上限20人，請有興趣的學員把握機會提早報名。

2023年車輛技術知識盛宴，您絕對不可錯過，歡迎有興趣者共襄盛舉。圖／車輛中心提供

2023年車輛技術知識盛宴，您絕對不可錯過，歡迎有興趣者共襄盛舉，更多課程資訊請上網搜尋「車輛中心教育訓練」https://www.artc.org.tw/tw/service/training或洽何小姐 04-7811222分機2330了解更多課程訊息。

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