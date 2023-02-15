大葉大學美粧與保健研發基地 助學生接軌產業

大葉大學集結生物科技暨資源學院師資群，建置美粧暨醫美特色研發基地、保健食品研發基地，提供企業原料研發、功能驗證、產品開發一條龍服務，輔導美粧業者引進新技術、開發新產品，同時結合在地農產品，輔導傳統企業轉型，提升市場競爭力。

大葉大學食生系吳建一老師(左)帶領學生與森田生醫、台香種苗研發美粧應用。圖／大葉大學提供

美粧基地 原料研發、功能驗證、產品開發一條龍

森田生醫2011年開始與大葉大學產學合作，由育成中心與生資學院研發團隊共同輔導，提供原料開發、配方設計、技術提升、機能驗證、專利申請等協助，產學攜手共創許多榮耀，不僅取得專利、在國際發明獎獲獎，森田生醫更是先後獲頒經濟部潛力中堅企業、小巨人獎，以及中華創業育成協會109年度最佳企業家等獎項，顯見大葉大學深耕產學的研發成果，以及森田生醫提供優質產品的堅持，深受各界肯定。

大葉大學育成中心吳建一主任(左)與台香種苗劉清尊董事長(右)討論百香果植株應用。圖／大葉大學提供

創新育成中心主任吳建一指出，不只是協助美粧業者技術升級，大葉大學也獲國科會計畫補助，推動「美粧品技術升級輔導及產業推動平台：健康美麗一條龍產學聯盟」，協助在地企業跨足美粧品市場。百香果在種苗培育過程會從果實挖取種籽出來育苗，果肉因此成為農業廢棄物，百香果開花階段也會為了疏果，剪下大量花朵，這些廢棄物不是用於堆肥就是直接丟棄，相當可惜，生產無病毒百香果種苗的台香種苗股份有限公司尋求學校合作，希望農業廢棄物能加值運用，他帶領學生研發百香果汁的食品應用，以及百香果花與種籽的美粧應用，成功變廢為寶，讓百香果全株運用，邁向循環經濟、永續農業。除了輔導廠商推出果汁、果凍等產品，也經過萃取、成分分析、毒性化驗、功能驗證等實驗，證實百香果花與種籽的萃取物具有美粧品原料潛力，並輔導台香種苗推出美粧系列產品。

大葉大學藥保系蔡明勳教授(左) 與大榮生物科技產學合作。圖／大葉大學提供

保健基地 產學攜手獲專利

藥用植物與食品保健學系教授蔡明勳帶領學生與大榮生物科技公司產學合作，執行經濟部工業局中小企業即時技術輔導計畫，相關成果「用以改善呼吸道疾病之蛹蟲草組合物」取得發明專利。大榮生技前瞻技術長趙士慶表示，在大葉大學團隊的協助下，為產品找到最適合的複合配方，另一方面，學校也輔導公司申請發明專利，讓產品加值，大葉大學可說是產業最堅強的後盾。