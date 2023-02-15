邁達特子公司逐鹿數位聯手虎尾科大 推ESG數位轉型學程

全球ESG浪潮當道，企業ESG永續規劃人才漸夯，全球58％ 大型企業在過去兩年內皆持續擴編ESG永續規劃相關職缺。鑑於此，MetaAge 邁達特（6112）旗下專攻BPM、HCM、SRM、MES 等企業核心應用的企業流程管理開發公司 「MetaGuru 逐鹿數位」，鎖定企業ESG轉型需求，攜手虎尾科技大學和復泰科技進行產學合作，聯手擘劃「ESG數位轉型學程」，為企業培訓ESG即戰人才。

逐鹿數位、虎尾科技大學和復泰科技，三方於本月 14 日正式宣布成立「ESG數位轉型學程」。逐鹿數位是穩站大中華區23年的 IT 技術與解決方案供應商，甫於去年加入IT智能化最佳夥伴－MetaAge邁達特旗下。該學程將深度串連三方產學資源，打造ESG永續規劃、企業無紙化數位流程規劃等課程，並為校方建立ESG數位轉型師資與學程模組資料庫，以期實現產業和ESG人才的穩定共贏局面。

落實ESG永續經營已成企業轉型重要指標，逐鹿數位總經理蕭世欽表示，無紙化應用是落實ESG環境永續發展的重要里程碑，逐鹿數位Guru BPM產品現已擴大應用在各類應用場域中。 隨著全球暖化與氣候變遷問題的關注度逐漸提升，企業逐步發展了各項減碳行動，以落實ESG永續經營；逐鹿數位也將在各樣的減碳行動中，積極協助企業完成數位轉型，提供更為完整的服務。

虎尾科技大學校長張信良(左4)、逐鹿數位科技總經理蕭世欽（右4）、復泰科技執行副總徐國原(左3) 共同簽訂工業區轉型輔導計畫策略聯盟。圖／逐鹿數位提供

虎尾科技大學張信良校長表示，依據雲林縣112/2/6產官學會議，111年為溫度最高雲林縣最熱的一年，縣長訂定2023為雲林縣–減碳生活行動年。同時指出雲林縣農業人口49.7%，111年出生人數4000人，死亡人數8500人。在本責任輔導工業區有3個食品觀光工廠。雖然產值低但照顧許多在地家庭。112/1/20與豐田工業區廠商聯誼會理事長討論需求項目中，無紙化減碳策略是可以輔導方向，因此新的年度訂出4個主軸作為輔導方向。

本校深耕斗六工業區與豐田兼元長工業區，為穩健產業產業競爭力以及永續經營，本年度聚焦四個主軸，(1)集食雲技術深耕:延續去年成果持續導入輔導，(2)企業永續淨零教育輔導，(3)透過本校電算中心無紙化低碳策略邀請技術團隊以數位轉型無紙化方式，推廣三個工業區技術輔導，(4)低碳技術輔導，達到綠能願景。

復泰科技執行副總徐國原表示，近幾年ESG儼然已成顯學。台灣在全球供應鏈一直扮演重要角色，但同屬中小企業的復泰科技，深知缺才及資源不足的困境。因此期待於本數位轉型計畫，能將逐鹿數位的BPM貫穿地端及雲端系統，取代過去人工作業，並結合虎科大的永續教育，為企業界培養更多擁有實務經驗的淨零永續發展數位化人才！

以員工規模的 30 人傳產為例，每年紙本簽呈耗紙成本約 54 萬元，傳簽工時成本更高達 312.5 萬元，不容小覷。而在 ESG 和數位雙軸轉型的過程中，曾有高達 81％ 的台灣中小企業表示數位人才短缺，難以執掌轉型計畫。逐鹿數位，將以企業無紙化流程必備的 BPM、CRM、HCM 系統為底，並串連母公司邁達特和佳世達集團的豐沛資源，為國內企業彌平 ESG 專才的訓用落差，助力企業各部門打造敏捷彈性的 ESG 減碳營運流程。