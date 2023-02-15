112孩要幸福一下 醒吾冬令營 學童專業營隊歡樂中吸取新知

「112孩要幸福一下相扶成長冬令營」為能更全面的服務地方的國小學童，今年特別開設高年級的籃球主題營及低年級的街舞主題營，課程透過遊戲互動融入專業知識，陪伴學童歡樂中吸取新知，讓林口、泰山、五股地區學童有個難忘的寒假回憶。

小朋友們對自已的舞蹈都有很大的自信，舞蹈成果展大成功。圖／醒吾科大提供

冬令營由醒吾科技大學與新北市議員淑君阿姨共同舉辦，淑君阿姨希望提供林口、泰山、五股地區學童多元課程的寒假營隊，讓一到六年級學童在寒假也能持續學習；而醒吾科大的服務同學透過服務與小朋友相扶成長，落實大學的社會責任(USR)，讓大學生也能用專業知識回饋社會。

在醒吾籃球隊的帶領之下，每位小朋友都認真學習籃球的技巧。圖／醒吾科大提供

身為醒吾校友也是參與這次活動的家長劉丁瑞表示，會讓女兒劉子寧參加冬令營就是從淑君阿姨的臉書中得知活動訊息，對於程式設計課程能讓小孩腦力激盪相當期待；除了程式設計課程之外，劉子寧則對舞蹈最感興趣，開心能認識新同學還可以學習到不同的舞蹈技巧。

「孩要幸福一下相扶成長冬令營」，醒吾科大副校長鍾志明(左一)與學員們都開心的參與這次活動。圖／醒吾科大提供

本屆的隊輔五專觀光科高柏儒表示很開心能與這些小朋友相處，期待下次小朋友再來參加，也希望小朋友們不只留下美好的回憶，還能學習到更多的知識。

而來自馬來西亞的表藝系葉誌緯同學，對於擔任此次隊輔的過程中，學習到對事情的應變能力外，對於與小朋友的互動也很開心，謝謝醒吾科大能提供這麼好的資源，讓他的寒假也學習到很多。