稻江商職與日本大分縣立佐伯豐南高校國際交流熱烈

稻江商職因應COVID-19防疫放寬，接受國外友好學校請求，積極推動國際交流活動。 稻江商職與日本大分縣立佐伯豐南高校日前在台北進行第二次國際交流，兩校學生們互動熱烈，同時提高學生學習興趣，增加學習成就感，進而培養團隊精神，印證日語學習效果，強化學習及交流能力，增進學生國際觀。

稻江商職與日本大分縣立佐伯豐南高校兩校同學們交流熱烈。圖/稻江商職提供

稻江商職留學中心在校長熱烈支持國際交流活動之指示下，規劃稻江商職與日本大分縣立佐伯豐南高校在台北實施第二次國際交流。在稻江商職應日科主任以及中、日籍日文教師的細心、用心指導下，將本次交流活動列為本年度稻江商職暑期國際研修行前與友好校的熱身活動。

本次活動參與者包含稻江商職林校長﹅徐主任、3位老師及學生共9位；而佐伯豐南高校參與者則有石井圭一郎副校長及大分縣推動區域年度特色產業，選擇以『區域的學習與創造』讓高校更具魅力及特色化作為推動主題。本次推派2位特優學生，係經特別甄選對食品研發成為商品化有具體成效之學生，來參與本次地區百貨公司農漁產品促銷活動，同時拜訪稻江商職並與師生進行國際文化交流。本次參與國際文化交流人員，包含大分縣立佐伯豐南石井圭一郎副校長及2位學生， 稻江商職則由徐教務主任及3位老師、4位學生共9位進行國際文化交流。

兩校師生們一同欣賞台灣燈會。圖/稻江商職提供

交流主題為介紹該校相關學科及特色，並說明近年研發農漁產品之學習過程，並促成商品化以利市場販售。本次特別以明太子、沙丁魚、竹筴魚等燻製食品，作為研發調製成為商品化的過程，以及定價、試吃、美味等意見調查，作為調整之參考依據。師生均熱烈提供相關意見充分交流，重新進行國際實體交流，意義非凡。

稻江商職則介紹相關學科之簡介，其中特色學科，如電競學科、寵物美容、日語聲優、棒球隊等明星學科，佐伯豐南高校師生們頗為驚訝，稱讚與時勢頗接地氣。同時詢問稻江商職畢業生如何走入社會，稻江商職回應為除了升大學、赴國外留學外，以及進入就業市場(在學中結合五星級國際飯店實習體驗，畢業後與就業市場進行無縫接軌)。深獲該校師生敬畏，期使達到學以致用，紓解業界求才之倥急。

交流會最後由佐伯豐南高校石井副校長提出邀請稻江商職學生一同觀賞台灣燈會，於2月9日下午相約於國父紀念館主燈區，並觀賞多處日本縣市代表觀光主題花燈，如開運茨城笠間市、青森縣弘前城、愛媛松山道後溫泉、秋田縣高岡大佛、青森睡魔祭等均加入台灣燈會展覽，使本次燈會創下歷年之參觀人潮，可以說相當成功的燈會，讓日本人嘆為觀止。師生們很高興和來自日本的展示花燈共同拍照留影。兩校同學彼此也留下連絡方式，讓這份難能可貴的台日情誼能持續下去，雙方並約定今年暑假到日本體驗學習並與佐伯豐南高校再次交流。