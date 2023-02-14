「2023雲湧臺藝」國立臺灣藝術大學全國各區校友會聯展開幕

由臺藝大臺南市校友會主辦並聯合校友總會、高雄市、屏東縣、新竹市、金門縣等各地區校友會於2月5日在臺南耘非凡美術館舉辦為期一個月的「2023雲湧臺藝 國立臺灣藝術大學全國校友會聯展」，並於2月12日舉辦盛大的開幕典禮，展期至 3 月 5 日止，本次聯展作品中，除各地區校友會成員提供精彩創作外，也同時展出陳志誠校長、前校長黃光男博士、前美術學院羅振賢院長及書畫系陳炳宏主任…等多位知名教授的大作，共計109 位藝術家共同展現各自專精的藝術創作，如油畫、壓克力、書畫、水彩、塑造、攝影和多媒體藝術等共達 206 件作品，策展活動由富立建設贊助支持。

開幕典禮在臺藝大國樂系校友李明鄉、邱秀珠所帶領的校友師生演奏悠揚的樂聲中揭開序幕。來自各地區校友會的現任及歷任理事長，包括校友總會王志宏理事長、美術書畫系友會簡惠美理事長、臺灣雕塑學會吳德和理事長、策展人台南校友會沈千暉理事長、新竹校友會楊偉廷理事長、台中校友會施岳東理事長、高雄校友會楊淑嘉理事長、屏東校友會楊書瑋理事長、金門校友會孫國欽理事長與所屬團隊皆到場支持。而台南市副市長葉澤山、文化局主任秘書林韋旭、富立建設董事長陳聰徒、晉基建設總經理陳仁昌、市議員李啟維、前市議員劉米山傑出校友等多位貴賓與近十家的媒體共同蒞臨，讓現場座無虛席，場面盛大隆重。

「2023雲湧臺藝 國立臺灣藝術大學全國校友會聯展」開幕典禮剪綵。圖／業者提供

台南市副市長葉澤山致詞表示，此次臺藝大與台南最有藝術涵養的企業家，富立建設陳聰徒董事長成功合作，共同打造這座城市的藝術之美，並透過作品慈善義賣呈現出美與愛。更肯定分布於各城市的臺藝大校友皆能藉由藝術專長來豐富了每座城市的美感。陳志誠校長也呼應表示，以歐洲先進國家為例，要打造藝術文化良好的生態環境是需要有組織及系統的支撐，臺藝大這次能透過校友會的力量，結合政府、企業及民間團體來共同成功打造這場大型的藝術慈善義賣美展，首要感謝富立建設陳聰徒總監及各校友會的群策群力與台南市政府的支持才得以完美呈現。而被媒體評為在台南規劃豪宅具有領導地位並以設計品味與嚴謹施工而享譽的富立建設董事長陳聰徒也表示，臺藝大對於藝術人才的培育備受肯定，很榮幸能參與臺藝大這次的大型美展活動，未來公司的願景將擘劃在台江國家公園約2萬坪基地，蓋一座全台最美的Villa式海景飯店，結合美術館與景觀餐廳，讓富立建築的美感與空間居住品質能享譽全球。對於此次活動給予許多支持的校友總會理事長王志宏表示，各校友會要成功的舉辦活動皆需仰賴各分會的團結參與，未來將會繼續秉持並傳承這樣的成功經驗。

策展人沈千暉理事長於致詞時感謝對建築美學的堅持與追求的富立建設陳董的支持!打造了本場展覽的尊榮感與幸福感，也彰顯出這座城市之美。在臺藝大的栽培下，造就許多傑出的藝術家，期盼透過成功的策展活動來共同耕耘灌溉這塊藝術園地。此次義賣所得將捐贈台南市腦性麻痺之友協會、美善社會福利基金會、台南市性別平等促進會等社福團體。

最後以「城市美學再定義」為座談主題，由前高雄校友會理事長、現為輔英科技大學鄭弼洲教授主持、陳志誠校長擔任引言人與晉基建設陳仁昌總經理、校友藝術家朱邦雄博士與現場校友嘉賓共同進行精彩座談，為這場慈善義賣美展開幕式畫下完美的句點。

歡迎蒞臨「2023雲湧臺藝」國立臺灣藝術大學全國校友會聯展

地址：臺南市東區林森路一段370 號

地點：耘非凡美術館 https://www.facebook.com/YunFeiFanMuseum

展覽期間：112.02.05~03.05(週二至週日10:00~18:00)