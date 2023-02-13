軟硬兼備：台灣鐵道智慧化的起手式

近年來，「智慧化」是各產業提升或優化運作現況的一帖仙丹妙藥，你甚至可以不用了解智慧化的本質是什麼，就可以大膽地說它對我們肯定是有幫助的。但要做了什麼才能稱為智慧化，而它到底可以為我們解決什麼問題， 前桃捷總經理蒲鶴章表示，從最近被熱烈討的「鐵道智慧化」作為討論標的。

前桃捷總經理蒲鶴章提供。業者 /提供

用一句時下流行的話──這信息量太大了──用在目前鐵道業相當合適。蒲鶴章表示，隨著ICT以及半導體產業的發展，先進且準確的感測元件與通訊技術被提升了到了很高的層次，透過此一方式，鐵道系統的各項信息皆可即時且快速地傳送，故不論是號誌、列車、電力或是營運資訊，大量資料如洪水海嘯般在鐵道維修及運務體系中流竄，感測技術的提升使我們獲取更多即時且重要的信息；但，如同手機的發明，只是讓我們變得更繁忙而非輕鬆，關鍵在於──人類處理資料或資訊的能力有限。智慧化很大一部分的功能是協助人類在面對龐大信息時，透過合適的AI演算技術，擷取出人類不易察覺的問題，進而比過去更有效率地解決問題、或是自動產出解決方案，如此才能冠上「智慧化」的形容。

蒲鶴章提到，「維修體系」是鐵道業系統是否穩定、旅運是否安全的重要關鍵角色，龐大且複雜的鐵道工程系統包含電機、電子、機械、資訊通訊、土木與環工等領域，幾乎涵蓋整個工程體系，且為一彼此相互整合的系統。一旦鐵路在營運時發生局部故障，其影響幾乎是全面性的，對營運單位造成極大壓力，這一點在過往的鐵路事故新聞中都可以感受得到。然而，如同我們固定每一萬公里進廠保養車子，卻不能保證車子保養後就一定不會故障或拋錨。過去，鐵道業藉由龐大的人力進行預防性維修(PM)以維持系統穩定，卻仍有故障風險；現在，智慧化的預測能力就成為預防性維修的解藥。若事先就能知道某個關鍵設備或元件即將發生故障，並立即進行更換或保養，避免在營運期間發生故障，如此不但能降低維修的風險與成本，更能提升載運旅客的服務品質，這對鐵道業而言是革命性的改變。也因如此，近年來相關單位的主管們，無不心心念念期待著加快進行鐵道智慧化的轉型工作。

前桃捷總經理蒲鶴章提供。業者 /提供

蒲鶴章說明，回到開頭所說，怎麼做才算是智慧化呢？我們必須了解一件事：IOT不等於雲技術不等於智慧化，但這三者卻有著相互的關聯性。現在許多鐵道業者，開始利用各種IOT技術來獲取維修所需要的各種設備數據，突然間我們能掌握許多關鍵資訊，這是很令人興奮的；但問題立馬出現了──這些數據量大大地超越人類能力可以理解及處裡的範圍，如同要你用過去五年台積電股票的技術數據，分析出未來一週漲跌趨勢一樣困難。面對如此強大的敵人，智慧型技術就是一個降維打擊的武器，它可以提供管理者一個最終的答案。試想想，鐵道系統中上萬件設備，都主動告知目前的健康狀態、甚至告訴你解決方案，在完全故障前提供維修人員精準且即時的維修方案；若能如此，備品備件的消耗會降低、營運的穩定性會提升、專業人員的訓練週期會縮短、維修人力可精簡、對旅客的服務更提升、鐵道業的主管不再失眠……面對這些可預期的好處，相信鐵道智慧化一定可以帶給台灣鐵道旅運全然嶄新的面貌，讓所有民眾都成為忠實的鐵道迷。

最後，蒲鶴章表示，以上你所讀的文字可能是用ChatGPT產生的，這給你帶來一點驚奇的話，趕快去了解AI人工智慧能給你什麼幫助吧！