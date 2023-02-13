台灣輔助醫學會參訪聖約翰科大　產學合作

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名醫師率領秘書長留名仁醫師等一行6人，日前造訪聖約翰科技大學。除瞭解「聖約翰多元智慧健康園區」的規劃內容之外，亦參觀休閒運動與健康管理系的特色實驗室，及樂齡福祉與健康促進系的智慧照顧系館。陳韜名理事長允諾將盡快與聖約翰科大簽訂產學合作MOU，就安養樂活事業攜手合作，期盼配合教育與考證一條龍方式，協助學生取得『輔助醫學技術士』證照，幫助更多長者延緩臥床的時間。

鄭超元總務長(右一)說明「聖約翰多元智慧健康園區」規劃內容。圖／聖約翰科技大學提供

聖約翰科大鄭超元總務長表示，為了擴增長照服務量能，政府「長期照顧服務法」已增列設有長照科系的私立學校，得設立住宿式長照機構。符合條件的私校約有55所，聖約翰科大也是其中之一。學校董事會已於110年通過設置「聖約翰多元智慧健康園區」計畫，將由董事會籌措相關資金，運用校內閒置校舍，建置日間照顧與長照住宿機構，包括：日照區、養護區、長照區及失智區等園區。

台灣輔助醫學醫學會一行人參觀休閒運動與健康管理系的步態暨動作診斷實驗室。圖／聖約翰科技大學提供

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名指出，民眾熟知的「民俗療法」、「芳香療法」、「徒手矯治」、「刮痧撥筋」以及一些非藥物及開刀手術的醫學及方法，都是「輔助醫學」的範疇。雖然沒有納入正規醫療，但這些自然輔助療法有助於延緩長者失智惡化。該學會期盼在長照3.0基礎上，推動輔助醫學教育及『輔助醫學技術士』證照考試等工作，除了提升輔助醫學的位階之外，也補足超高齡化社會所需的人力，幫助更多人就業。

在何副校長及鄭超元總務長陪同下，台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名醫師、秘書長留名仁醫師、顧問林志城博士、吳東昇博士、黃帝內經專家傅師羽老師及邱采柔秘書等一行6人，分別參觀休閒運動與健康管理系的步態暨動作診斷實驗室、養生保健暨運動傷害防護教室、體適能中心、韻律教室及築夢花園咖啡廳等特色實驗室；另參觀樂齡福祉與健康促進系的智慧老人生活模擬教室及「照顧服務員術科考場」等場域，並進行綜合座談。

黃帝內經專家傅師羽老師(右一)及仁德醫校調保科主任吳東昇博士(右二)親身體驗樂齡福祉與健康促進系的Happy Go Go訓練項目。圖／聖約翰科技大學提供

醫學會顧問、前元培大學前校長林志城博士建議學校可以針對長者心靈部分開設課程；硬體設備應強化防潮防濕功能，另推廣青銀共學活動，讓長者有機會向年輕人分享其人生經驗。醫學會顧問、仁德醫校調保科主任吳東昇博士則建議設置住宿型高齡身障老人機構，因為目前政府最缺乏此類機構，學校擁有現成的環境及師資，可享有此方面的優勢。