疫情後VIS國際實驗高中積極布局「國際交換學生計畫」 實踐最佳全球教育

因應2月20日台灣口罩令即將鬆綁，VIS實驗高中校長黃禮騏利用新春連假布局國際交換學生計畫。專程造訪荷蘭阿默斯福特Amersfoort，和當地首屈一指的中學Corderius College進行「交換學生計畫Student Exchange Program」。未來台灣VIS學子可前往荷蘭進行短期學習課程，並寄宿在該校學生家中，真實體驗當地生活，荷蘭該校學生也可享有同樣體驗。此交流形式，不僅可以帶給台荷兩國孩子們最佳全球教育實踐，有助兩國實質民間交流。

此行黃禮騏參訪阿姆斯特丹大學，和學生服務部主任Mr. Jurgen Rood討論如何協助台灣學子在荷蘭的生活與學習，並和目前在阿大就讀VIS校友歡聚餐敘。農曆年間他前往英國倫敦，與在當地攻讀大學VIS校友享用除夕年夜飯。黃禮騏表示，VIS校友網絡愈來愈廣，未來畢業後在海外遇到VIS學長學姊的機率愈來愈大，形成強大的人際網絡，未來更可能成為學術菁英朋友圈，為人生奠定良好的人脈。

黃禮騏透露，去年該校在歐陸成立VIS校友會，由目前在英國愛丁堡大學二年級的曹哲寧擔任VIS校友會首任會長。除了凝聚世界各地VIS校友們的情誼，未來更可提供實習或就業的機會給後期校友。今年五月在加拿大就讀VIS校友們也將在多倫多大學舉行首次校友會餐敘，他將親自前往鼓勵學生。

VIS國際實驗高中自創校以來，即深耕全球教育及國際交流。除了和北美地區的加拿大、美國等地名校締結夥伴學校，更與世界頂尖大學簽訂升學計畫，提供該校學生出國留學深造的機會。2022年初，才與荷蘭阿姆斯特丹大學(Universiteit van Amsterdam)及法國高等精英大學「凱致商學院Kedge Business School」簽訂合作，每年提供五名保證入學名額及成績優異獎學金給VIS學生，讓未來台灣學子在國際教育上有更多選項。

臺北市VIS國際實驗高中攜手荷蘭阿姆斯特丹大學簽訂合作，每年提供五名保證入學名額及成績優異獎學金給VIS高中畢業生。圖／VIS國際實驗高中提供

VIS認為在全球化趨勢下，把高中生三年都「框限」在同一個校區或同一間教室，之後告訴他們世界上在發生什麼 ，絶非培養全球化人才的最佳方式。隨著現今無國屆的發展中，造就具備雙語甚至三語能力的跨國性人才，需要實地、移地、在地的生活體驗，才能擴張視野，真正進入國際市場。

因此VIS學子在高中三年裡，會根據經濟發展現況與世界地理位置，造訪世界上不同的城市生活和學習。包括紐約、多倫多、倫敦、維也納、巴黎、東京等。VIS學子們會和教師們一起住在那個城市，整個城市就是學習的教室。學生將以全球視野來建構在地經驗，並充分利用這個國家和城市特點來進行實踐性活動。有助學生們透過零離面的理解，建構貼近真實全球關係網路。

VIS學子們會和教師們一起住在那個城市，整個城市就是學習的教室。圖／VIS國際實驗高中提供

VIS「交換學生計畫Student Exchange Program」為短期課程，通常為期60天到90天。包括專業學習及在地文化體驗，讓海外學子能深入了解並發現臺灣歷史及文化藝術多元面貌。提供課程內容如探索台北Discover Taipei、華語學習、PBL專案、科學實作研究、商業管理、藝術文化、科技、工程、自然及社會科學等。透過系列課程，學生不僅能更加融入臺灣豐富的風土民情、自然環境、飲食哲學、歷史古蹟，更能成為一位文化引路人，將道地精彩的臺灣故事帶到全世界。