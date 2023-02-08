台南應用科大攜手光華高中辦理微型旅宿特色營 培育旅宿小當家

文/葉圳轍

台南應用科大為培育餐旅職場務實致用的人才，今年寒假與光華高中餐旅群合作，辦理「旅宿小當家‧微型旅宿特色營隊」，計有33名光華高中觀光餐飲科的同學參加，活動主題配合台南旅遊發展趨勢，以微型旅宿為發想，結合民宿經營之相關技能課程，在實習旅館的模擬環境中，融入實際旅宿情境並帶領學生在廚藝、房務實務、餐飲服務與導覽解說等相關課程，有更貼近微型旅宿實務職場的體驗，讓學生受益良多。

台南應用科大旅館系主任陳冠穎表示，該校旅館系向來以「深根在地，放眼國際」的教育理念，致力於培養同學們具有熱誠的服務態度、專業之餐旅服務接待能力、宏觀之國際視野、流暢的外語溝通能力與團隊密切合作相互協調的能力。

陳冠穎指出，本次為期三天的營隊活動，帶領學生體驗微型餐旅創業的闖關活動，並在房務實務體驗課程中，與該校旅館系專任的五星旅館業師Rano老師學習客房清潔的撇步，同時也將房務管理知識與生活連結。

該活動期間，該校也安排了基礎餐飲服務的課程及早午餐的製作，參與同學跟著旅館系的專任廚藝教師大象師傅及佰五師傅，在全新的專業廚藝教室學習快速出好菜，款待入住的客人。

台南應用科大攜手光華高中辦理微型旅宿特色營；圖為學生實際參與早午餐的製作。圖/台南應用科大提供

此外，為了帶領參與的孩子們更了解台南的旅遊資源，同時學習導覽技能，台南應用科大也安排同學參訪台灣歷史博物館，並邀請專業的導覽解說員與同學們進行示範與互動，期望透過活動的過程，參與的同學們能更加了解台南的故事，也學習成為說故事的人。

據悉，台南市光華高中餐旅群，共由『綜合高中-觀光餐飲學程』、『餐飲管理科-美食文化班』、『餐飲管理科-餐飲管理班』，共三個班級所組成，學生發展適性多元，並配合在地餐旅產業趨勢，務實致力於學生專業培育與產學連結。