成大首屆國防應用無人機挑戰賽開跑

總獎金300萬等你來挑戰!!

總獎金高達300萬！由國家科學及技術委員會指導，國立成功大學王助系統工程研究中心主辦的「第一屆國防應用無人機挑戰賽」，為國內唯一以發展自主國防科技為目的的挑戰賽活動。本屆報名時間自112年2月13日至3月1日止，廣邀學界、業界與研發單位組隊參與國防先進科技研發，一同發掘無人機未來應用技術，落實我國國防自主之目標。

無人機快速發展的技術，已被廣泛應用到各個領域，尤其在國防方面上更是大放異彩。未來戰爭將朝無人化與智慧化發展，其中無人機的出現無疑是近代戰爭史上的一大亮點。從兩亞戰爭到俄烏戰爭，無人機在戰場上的應用展現了高度作戰價值。為此，我政府也積極推動無人機關鍵技術發展，並鼓勵提升軍民通用之技術能量。故特舉辦此次挑戰賽，期藉產學研之合作，發展關鍵技術之同時，培養先進科技人才，共同提升我國國防實力與自主性。

本次挑戰賽共分二階段，第一階段初選以各隊的參賽構想書進行評選，預計選出6組隊伍進入決選，並提供入選隊伍獎助金新臺幣30萬元；第二階段各隊伍則依據參賽的挑戰項目進行次系統驗證及實體展示確認，經過創新性、應用性、技術含量及國防需求五大面向的評比後，預計遴選特優1組獲得獎金150萬元、優選2組各獲得獎金75萬元。

此次挑戰賽之最大亮點為不同以往無人機競賽的制式賽制，而是以自訂的國防應用無人機主題作為參賽挑戰，鼓勵各界人才利用實際戰場應用情境，進行關鍵技術開發及軍用無人機系統整合，如：無人機系統、國防應用酬載系統等重點研發項目。其次，挑戰賽期間更將促進相關產業間的媒合、交流，期藉由政府領航激盪學界，整合最適合我國發展之國防科技藍圖，並匯聚產業界、研發單位等專家，進一步從中培育國防應用科技人才，創造國防無人機尖端技術的整合契機，充實我國無人機應用的硬實力。

「第一屆國防應用無人機挑戰賽」相關報名資訊請洽06-2757575#51670 轉 31、32國立成功大學王助系統工程研究中心，或逕上國防應用無人機挑戰賽官方網站（https://uav.ncku.edu.tw）查詢。