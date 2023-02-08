大葉大學製茶技術暨產品研發基地培育跨域人才

大葉大學透過台日茶會推廣台灣好茶。圖／大葉大學提供

大葉大學因應中部地區茶產業特色，開設製茶、品保、包裝行銷等系列課程，並打造符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，以德國師徒制帶領學生學習製茶科學、推展茶藝美學，進行相關研究與產品研發，結合學校教學、研究能量與社會資源，協助中部茶葉產區，開發多元茶產品，培育地方特色茶產業所需人才。

大葉大學藥保系開發安葉茶。圖／大葉大學提供

連續五年獲教育部USR計畫獎助

不只是透過課程與活動，為茶產業培育人才，大葉大學更積極推動茶的相關研發，運用安心的原料，加上安全的製程，將四季春茶作成烏龍茶，開發無毒的「安葉茶」。藥用植物與食品保健學系、應用日語學系也透過台日視訊茶會，交流兩國茶藝文化，將台灣茶推向世界舞台，期盼透過國際茶文化交流，讓更多人認識台灣特色茶。

觀光餐旅學院院長李世傑表示，台灣茶業已有超過300年歷史，但關於茶的科學研究並不多，大葉大學建置製茶技術暨產品研究基地，輔導產業升級，連續五年獲教育部大學社會責任實踐（USR）計畫獎助，第一年與第二年的「食尚管理、農法自然－公益大葉食安小草養成計畫」，從食品安全與食農教育的角度出發，推廣自然農法與食品安全觀念，培育食安尖兵，第三至五年的「食尚管理、農法自然－台灣茶(TWT)產業鑫人才培育2.0計畫」，聚焦於茶產業人才培育，進一步擴及品牌、社會藝文、知識、衛生保健、食用安全性、經濟與行銷、生態等層面，提升台灣茶的競爭潛力，安全加上文化可以創造十倍產值，期盼能一葉興百業，透過計畫推動，號召更多青年投入台灣極具發展潛力的茶產業，創造茶的新面貌與新價值。

大葉大學藥保系參加大專盃製茶賽，榮獲綠茶組冠軍。圖／大葉大學提供

綠茶飄香 大專盃製茶冠軍

科學製茶，品質保證！大葉大學藥用植物暨食品保健學系碩士生林瑞淩、李進德、黃月華，參加教育部指導、中興大學舉辦的「2022年全國大專盃製茶技術競賽」，勇奪綠茶組冠軍。

藥保系碩士生李進德表示，製茶比賽第一天中午發給參加隊伍鮮葉，各隊自行加工，於第二天中午前交回2公斤的茶葉成品，接著現場泡茶，浸泡5分鐘後再放置5分鐘，由茶業改良場與大專院校的專家擔任評審，針對茶葉外觀、茶湯水色、香氣與滋味進行品評。綠茶屬於不發酵茶，在製作過程主要呈現的是綠茶香氣，以及清甜滑順的口感，他進入大葉大學藥保系碩士班就讀後，在教授們的指導下，學習到豐富的茶葉知識，過去的製茶經驗加上科學原理，讓他更了解如何在製茶過程降低苦澀味，透過靜置6小時水解，創造回甘的口感，很開心能獲得評審的肯定。