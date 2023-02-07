逢甲大學運輸與物流學系創紀錄 公路公共運輸規劃競賽四連霸

交通部公路總局於2月4日舉辦「111年公路公共運輸規劃競賽」決賽評審及頒獎典禮，逢甲大學運輸與物流學系教授蘇昭銘指導學生以「幸福．遊梨山．開駛」、「輪到我幫你」，在40組參賽隊伍的激烈競爭中脫穎而出，分別榮獲學生組第一名與第三名。逢甲運輸與物流系已連續四年獲得此項競賽第一名，創下競賽舉辦以來的紀錄。

學生組第一名「幸福．遊梨山．開駛」，由運輸與物流學系陳信源、畢哲維、林子晴、吳亦鴻、劉妍欣等五位大三同學所組成，主要整合梨山地區之聯外865公車系統、當地的幸福巴士系統及民宿業者，發展包含住宿之梨山地區旅遊套票與預約系統，方便遊客套裝行程規劃與無縫運輸服務，將可讓遊客更彈性的在梨山地區遊玩。經過由公路公共運輸主管機關、公車業者和由學者組成之委員嚴格之書面評審、口頭報告及詢答後，備受委員肯定。

「輪到我幫你」獲得學生組第三名並獲頒新台幣10萬元獎金。圖／逢甲大學提供

第三名「輪到我幫你」，則由運輸與物流學系黃翌薇、潘郁諠、林子芸、雷廷妤、陳弘燁等五位大二同學組成，主要在解決輪椅族搭乘公車時遇到的問題，團隊透過預約系統，讓公車駕駛可事先掌握到輪椅使用者搭乘資訊，同時可針對公車的預估到站時間進行調整，讓等車的公車族能夠更清楚掌握公車抵達時間。 創下四連霸紀錄的逢甲運輸與物流學系，在全國交通運輸界享有盛名，歷年已培育逾5,000名畢業系友，多服務於各級運輸主管機關及相關產業。

在課程規劃上，提供「運輸規劃」（與鼎漢顧問以及景翊科技產學合作）與「智慧物流」（與資拓宏宇產學合作）兩大企業經典課程，讓學生熟稔運輸規劃實務軟體，具備AI與IoT操控小型無人車之專業技能；以及「智慧軌道運輸」（與台北捷運工程局與台北捷運公司產學合作）與「AI智慧城市與生活」（與關貿網路產學合作）兩大企業經典學分學程，讓學生具備軌道運輸與人工智慧之專業知識與技術。並設有「先進交通管理研究中心」、「車輛行車事故鑑定研究中心」、「智慧運輸與物流創新中心」，結合相關系所專業及資源，厚植運輸與物流研發能力，促進產學合作及企業育成。