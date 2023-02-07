康澄透過輔具家60秒精準媒合客源

微小型輔具業者透過共好計畫推動數位轉型達到精準行銷

曾裝過導尿管病人最痛苦莫過於移動不方便，也沒有尊嚴。康澄國際致力開發易穿易脫機能照護衣，讓受顧者能保有尊嚴，照顧者也能輕鬆協助受顧者活動。從事長照長達30年的康澄國際創辦人兼產品開發副總經理郭仕慧說，康澄很期望把輔具衣服推薦給需求者，但過去礙於輔具通路特性，不易精準找到客源。 國內輔具銷售通路幾乎掌握在大型連鎖藥妝店，一般小型輔具業者要將產品上架難度不小，通路手續費並不低。在一次輔具展覽會上，輔具家營運長劉旻宜看到康澄機能照護衣，認為這項輔具雖產品型號多樣，對需求者是一項福音，於是邀請加入輔具家所參與的「中小企業數位共好計畫」，提高服務能量。

郭仕慧創業之前是護理師，在負責長照患者的過程中，了解需要照護的對象不一定是老人，包含面對身體病痛、長期失能、短期生活不便等使用者。進入需要長期照護的個案，平均需要七年時間，在長期臥床的狀態之下，如何讓使用者和照顧者在日常生活中，透過照護衣物節省照顧者的身體耗力，讓使用者穿著更舒適，提升生活品質和維持使用者的尊嚴，是她創業以來的起心動念。

郭仕慧與研發團隊研發並推出照護衣物超過十年，符合使用者需求的紙尿褲、衣物等。過去花費相當多資源在建構官網及品牌，當時因行銷概念不足、商業模式不對，讓官網面臨不得不打掉重建。近三年，多數產業皆因新冠肺炎疫情受到嚴重衝擊，展覽舉辦首當其衝全面停擺，醫療輔具類的中小企業時常透過醫療展、輔具長照展等展覽增加曝光，串接精準客群，康澄過去也一直採用這樣模式開拓精準客源，然而，疫情讓業務拓展中斷。康澄國際專案經理陳泳存說，不能展覽對康澄國際這樣小型具特色輔具業者影響很大。

康澄國際透過中小企業數位共好計畫與輔具家合作，不依賴實體展覽，一樣可以透過數位平台精準找到客源。圖／中時新聞網攝

康澄國際透過中小企業數位共好計畫與輔具家合作，可以不依賴實體展覽，精準找到客源。陳泳存說，消費者只要在輔具家平台輸入需求項目，平台60秒內就可以快速出現所需輔具，這樣的功能，讓康澄可以快速透過平台精準找到消費者，提升推廣效益。輔具家營運長劉旻宜認為，經營衣著類輔具市場非常不簡單，它的單價相對來說是比較低的，銷售量一定要非常大才會損益平衡，因此，她對康澄願意在這個領域投入研發與生產相當佩服。

傳統行銷難於找到精準受眾，共好計畫對微企幫助大

身為協助輔具業者平台推動者，劉旻宜期待更多具特色的輔具生產製造商可以共同參與「中小企業數位共好計畫」，讓市場更明確以及對顧客的服務更深化。郭仕慧也以過來人的經驗表示，用傳統行銷方式找到精準受眾非常困難，不管什麼產業，都不要去質疑適不適合數位化，開始做就對了，以輔具家平台為例，它不會耗費太多時間去做任何無效性的曝光，可以快速媒合精準消費者。

實體輔具通路上架成本高，透過中小企業數位共好計畫，可以協助微型輔具業者精準行銷。圖／中時新聞網攝

經濟部中小企業處委由中華民國資訊軟體協會執行中小企業數位共好計畫，推動小微型企業藉由導入數位工具及雲端服務，幫助店家具備數位應用及營運之能力，增加顧客服務流程體驗。藉由雲端服務與產業上下游合作，串接精準客戶，打造共好新解方。

「112年度中小企業數位共好計畫」已開始開放申請，凡9人以下小微型企業，皆可提出申請，該計畫主要協助導入適性化雲端或數位工具，幫助微型企業數位化、數位優化發展。報名時間：即日起~112年2月21日(星期二)。報名表單：https://cisatw365.pse.is/4rjzed。

若想了解更多計畫內容，經濟部中小企業處也舉辦三場說明會，三場說明會舉辦時間及地點如下：

台中場：活動時間：112.2.15(三) 14：00-16：30活動地點：#臺中社會創新實驗基地 7樓思想廚房(精武圖書館)(台中市北區精武路291之3號7樓)；高雄場：活動時間：112.2.16(四) 14：00-16：30，活動地點：#亞灣新創園 3F (高雄市前鎮區成功二路25號3樓)；台北場：活動時間：112.2.21(二) 14：00-16：30活動地點：#digiBlockC數位創新基地 (台北市大同區承德路三段287號)。

