立陶宛教育科學及體育部到訪成大 擴大雙邊研究與人才合作

國立成功大學6日接待立陶宛教育科學及體育部代表團，由教育科學及體育部次長雅客斯塔（Gintautas Jakštas）率領司長斯特魯姆斯基內（Jurga Strumskienė）與國家科學院院長尼斯（Jūras Banys）、研究委員會前主席班農納斯（Romas Baronas）及維爾紐斯大學（Vilnius University）多位學者拜會成大校長沈孟儒，交流雙邊學術研究、交換學程、人才培育與產學合作。

成大校長沈孟儒於校長室歡迎訪問團一行蒞臨，畢業於英國牛津大學、擁有醫學背景的他分享自己20年前曾在歐陸各國參與過許多活動，當時正逢台灣欲重返世界衛生組織之時，未來則期待能與歐洲各國鞏固連結，充實各方面與學術合作。現場立陶宛貴賓則分享台灣與立陶宛兩國未來學者互訪契機的觀察與建議、介紹立陶宛的專業技術與目前推行人才交流計畫，並對台灣與立陶宛的雙邊科研合作樂觀以待。

成大校長沈孟儒會晤立陶宛代表團。圖/成大提供

隨後立陶宛維爾紐斯大學與成大生物科學科技學院簽訂學術合作協議，由成大生物科學科技學院院長王育民與維爾紐斯大學生物化學與生命科學中心主任馬圖利斯（Daumantas Matulis）代表簽約，雙方將就研究人員交流互訪、交換學生與學術研究等，展開更多交流。

立陶宛代表團參訪成大產學創新總中心，由成大副校長暨產學創新總中心主任莊偉哲等多位主管親自接待，為其介紹成大專利、技轉、產學與新創等面向的成果。產學創新總中心是成大校內執行產學合作業務的專責單位，提供專利、產學、技轉、新創一條龍服務，近來積極攜手企業成立聯合研發中心(共研中心)，目前已與台積電、國巨、廣達、智邦、中鋼與友達等企業設有聯合研發中心，同時，也有已逾 30 家企業進駐成為會員，會員所屬產業領域廣泛。

立陶宛維爾紐斯大學與成大生物科學科技學院簽訂學術合作協議。圖/成大提供

位於立陶宛首都的維爾紐斯大學是該國規模最大的綜合性大學，創立於1579年，亦是波羅的海三國中最古老的大學，學生人數近兩萬人、教師人數約1300多位，以生命科學及物理科學享譽國際，目前維爾紐斯大學與成大共有4項研究合作，領域涵蓋醫學、化學與物理天文。

去（2022）年9月立陶宛首任駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）在外交部歐洲司專門委員黃建章陪同下，率立陶宛雷射協會、立陶宛生物科技協會等雷射光電與生物科技廠商參訪成大理學院，邀成大師長共議合作前景，雙方交流熱絡。今年2月立陶宛教育科學及體育部與國家科學院高層應國科會邀請，於2日至8日訪台，分別拜會國科會、教育部並參訪國內重要大學及科研單位，期能了解台灣高等教育環境資源，深化夥伴關係開拓更多交流契機。