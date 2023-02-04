海外職缺持續成長 關鍵能力提升薪資 ITI國企班提供優質學程

根據天下雜誌2022年底針對國內2000大企業主所做的調查，今（2023）年有意進行海外投資的廠商中，以東南亞最多。外貿協會表示，ITI國企班每年吸引國內重要企業徵才，職缺有近40%係徵求赴海外工作，其中以東南亞占多數之情形，與調查結果相當吻合，此類人才需求可望持續成長。ITI國企班提供有志從事海外行銷工作或考慮轉職人士的優質學程。

由於中美對立，去（2022）年9月拜登政府宣布，禁止接受過聯邦政府資金的美國科技公司在中國設立具有「先進技術」的工廠。蘋果MacBook今年也可望在越南生產，以避免過去重度依賴中國生產，因地緣政治產生可能的營運風險，使得台灣廠商急需尋找中國大陸以外的海外基地，尋找適當的人力成為重要挑戰。

依據萬寶華（ManpowerGroup）在去年6月發布的消息，全球每4個雇主中就有3個表示招聘困難，台灣則有88%雇主反映尋找不到適合的人才，在40個國家和區域中，台灣聘僱難度高於全球平均值；其中IT、數據類職缺難度最高（47%），其次為製造與生產技術類職缺（29%），銷售與行銷類職缺（25%）。市場對此類人才需求相當殷切，在各方搶人才的風潮下，薪資福利持續成長相當樂觀。

經濟部國際貿易局委託外貿協會培訓中心（ITI）辦理的國企班受到國內企業重視，例如華碩、微星、鴻海、研華、智邦、寶成等，都曾到ITI徵求學員。去年徵集的職缺約有近4成的工作是在海外，其中又以越南及印尼最多。

ITI國企班今年持續推出「一年期日語組」、「一年期英語組」2種強調語言特訓，輔以商務管理課程及職場技能，也注入更多問題應變、人際溝通、ESG、創新創意、數位行銷、數據蒐集解析的DNA。「日語組」從N5程度教起，包含聽力、閱讀、寫作、口說、日本文化認識、生活日語及基礎商業日文等；「英語組」歡迎想精進商務英語者報考，將藉由淺到深的英文簡報、會議、談判課程，培養英語式的溝通表達、思維與方式。

無論是大學應屆畢業生找不到就職方向，或是在職人士尋求轉職及升等機會，外貿協會國企班擁有35年與業界合作經驗，除了扎實的課程訓練之外，更將於結業前為學員安排大型企業就職媒合會，協助順利找到好工作，也讓這一年的投資成為學員們改變人生最重要的選擇，有關課程及報名詳情，歡迎前往招生專頁（https://innovation.taitra.org.tw/iti）查詢。