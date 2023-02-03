紡織相關公協會攜手產政辦分享會 跨界共促紡織數位轉型升級

為協助會員及紡織相關廠商了解我國產業數位發展政策與推動做法，及紡織業應用流程機器人（RPA）、布料數位化、數位工具、AI智慧驗布、智慧紡織工廠系統進行數位轉型及碳盤查等解決方案，國內紡織相關公協會，於2月3日假紡拓大樓17樓，以現場實體演講及Youtube線上直播方式，進行「我國產業數位發展政策與推動作法及紡織業數位轉型相關解決方案」分享會。

絲織公會莊燿銘理事長主持問題研討與交流。圖／絲織公會提供

分享會由台灣區絲織工業同業公會理事長莊燿銘主持，包括：絲織、絲綢印染、織布、人纖製造、針織、染顏料、產紡協會、創代協會及紡織所產品部等公協會/單位共同主辦，邀請數位產業署呂正華署長及七位紡織相關數位轉型實務專家進行專題演講。

數位產業署呂正華署長講述我國產業數位發展政策與推動作法。圖／絲織公會提供

呂正華以「我國產業數位發展政策與推動作法」為題，說明我國數位產業推動政策、人工智慧與數位人才培育、資安防護與產業推動及未來數位發展策略。指出疫情牽動全球數位轉型，至2030年數位經濟產值將達120兆美元。

以產業署RISE旭升計畫， 呂正華說明推動我國產業數位發展的四大重點，R代表韌性(Resilience)：各行各業對於供應鏈韌性的表現，如何讓數位在供應鏈韌性中持續扮演關鍵角色，將是首要之務。Ｉ代表整合（Integration）：過去數位產業分散於各部會的推動經驗中，業者對於如何整合部會資源甚為重視，這個課題在數位部成立後積極推動統合，例如在「雲市集」平台將統合協助產業數位轉型，使得政府在數位產業的資源投入與產出效益極大化。

Ｓ代表安全（Security）：設有資安署進行資安維護相關業務，如何轉化此一鍛煉的經驗為資安產業發展的契機，將Security能力轉化成產業發展的動力，也會是產業署推動產業的重要事項。Ｅ代表賦權（Empowerment）：管理上賦權與增能往往是提振團隊士氣的良方，在數位衍生到產業應用之中，不僅能夠使原有產業激盪出新的火花，數位導入後可以達到如虎添翼、萬物增幅的功能。

呂正華進一步表示，結合5G、AI、雲端等技術，將促動垂直產業進行數位轉型升級，未來智慧製造、智慧醫療及智慧零售等，將成各產業新常態，數位轉型將讓各產業實現用更少的人力、成本，創造更高的價值。

緊接呂正華演講後，特安排紡織業數位轉型相關解決方案分享，依序為漢門科技公司陳建全總經理、林思光經理分享「利用流程機器人（RPA）實現數位轉型的應用實例」、臺灣通用紡織科技公司黃晨宜行銷總監講述「數位紡織新趨勢：布料數位化與永續雙引擎」、叡揚資訊公司創新研發中心李漢超處長發表「企業碳盤查實務與數位工具應用」、開必拓數據公司孫逢佐技術長分享「Fastable.ai應用在智慧驗布上的成果與挑戰」、岳揚智控公司洪忠岳總經理講述「AI智慧驗布導入智慧製造解決方案」、NTT Data公司邱達暘經理分享「智慧紡織工廠系統架構與案例」，內容實務精彩，對協助紡織相關廠商進行數位轉型、提升投入效益及永續發展，助益頗大。