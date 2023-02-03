台灣大學生閃耀史丹佛國際大獎 東海大學跨校團隊以2 Care勇闖世界前八強

來自台灣的大學生再次在國際大賽中展現光芒！全球最具份量，由美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」昨天公布入圍結果，來自台灣的東海大學工設系大四的周悅儒同學所組成的跨校設計團隊傲視群雄，成功的在自全球38個國家中241個隊伍中脫穎而出，以排序第一入圍世界八強，今年4月將代表台灣前往美國進行決賽，可謂「台灣之光」。

今年史丹佛大學長壽中心正逢十週年，以「優化健康壽命：在每個年齡段都生活得很好」為主軸，向全球大學提出挑戰，提供超過2萬元美金獎金及5萬美金以上的企業直接合作計畫，吸引世界學子創意發想，鼓勵學生設計產品和服務，為現代高齡化社會日趨嚴重提前佈局。身為周悅儒指導教授的東海大學工設系教授羅際鋐教授表示，這項競賽已經舉辦十年，在國際上受到肯定，是標竿型的獎項，此次競賽贊助企業陣容強悍，美國上市公司Target及日本Honda公司等皆列席，可見對此次決賽之重視。

由台灣大學生打造，入圍世界八強的「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」。圖／東海大學提供

東海大學的入圍也代表台灣的大學參賽多年首次入圍，東海大學工設系學生周悅儒是透過畢業專題提出這個創意計畫，並邀請明志科技大學、國立臺北教育大學的同學一同參加「史丹佛全球長壽設計競賽」，並以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪得35位由設計與科技業的專家、創業投資者等所組的評審認可，贏取今年4月飛往史丹佛大學與世界各國菁英學生一決高下的入場卷。事實上，周悅儒進入東海大學後就積極學習並參與國際大賽，這次她繼紅點大獎、美國MUSE Design Awards 銀獎後，再次閃耀國際。

東海大學工設系同學周悅儒入圍「史丹佛全球長壽設計競賽」，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪得35位由設計與科技業的專家、創業投資者等所組的評審認可，。圖／東海大學提供

東海大學校長張國恩表示，這次入圍的還包括美國常春藤賓州大學、卡內基美隆大學、以及北京理工大學等名校的團隊，東海工業設計系在課程規劃上，秉持博雅精神、AI跨域，設計上結合人文、工程、科技、資訊與藝術，且強調跨領域教學，此次學生周悅儒卓越的得獎，更彰顯學生積極主動進取的精神，全校師生對他的表現與有榮焉。羅際鋐教授說，工設系相當重視實作與應用，2016年和東海周鴻仁校友一起創辦「滾雪球創新」組織，開始舉辦滾雪球國際設計營，帶領學生參與國際設計競賽，至今已多次帶領同學獲得國內外設計競賽大獎。

羅際鋐教授表示，以周悅儒這個畢業專題計畫來說，至少花六個月的時間討論，從問題的發想、使用者的需求、可行性評估，乃至3D建模到可以落實，每個環節都相當重要，他對周悅儒可以再次入圍感到高興，目前仍積極修正這個作品，希望在四月正式比賽拿下大獎。周悅儒表示，東海工設的訓練相當扎實，能入圍具有標竿意義的大賽，心裡真的很喜悅，他為這次的比賽已籌備許久，目前自己跟組員也與美國的企業導師積極互動，討論如何完善設計，他和羅際鋐教授都希望奪下一金，希望未來東海和台灣企業可以提供資源給學生創作。