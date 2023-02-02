連俞涵代言HyRead電子書的Gaze閱讀器 出席台北國際書展

演藝圈的「仙女」連俞涵熱愛閱讀，還為此錄製podcast節目《山羌閱覽室》，她以電子閱讀器代言人身分出席台北國際書展，她表示，在新的一年，啟動新的閱讀計畫，就是帶著走到哪，就能看到哪，輕薄無藍光的HyRead Gaze電子閱讀器，用更有效率的閱讀方式，找尋閱讀帶來的快樂和演戲的靈感。

從媽媽開始講床邊故事，連俞涵就養成閱讀的習慣，閱讀始終在連俞涵的生命中，占了一個很重要的部分，也是最大的興趣。每次讀到一本好書，總是會很興奮和旁人分享今天又讀到哪一本有趣好玩的書，知道什麼新鮮有趣的事情，別人覺得讀書為了考試很痛苦，但連俞涵卻從讀書找到非常多的樂趣，她笑說：「大家要快樂得讀書呀，書裡的世界真的很有趣！」

從小和書離不開關係，人生第一份工作，也離不開書，在讀台北藝術大學時，連俞涵也曾經在學校的書店打工過，以為在書店工作很浪漫，每天可以看到很多書，但其實書蠻重的，把書從紙箱裡拆封上架，對於身材薄如紙的連俞涵，也是蠻辛苦的工作，不過這一點也不減連俞涵對書的熱愛，反而知道出版書這件事情，有多麼不容易。

隨著科技越來越進步，漸漸有許多東西開始數位化，書也走在這條路上，近幾年電子書的技術越來越成熟，也越來越流行。向來與書同行的連俞涵，也跟上這波潮流，接下台灣第一家整合圖書館館藏、擁有台灣最多圖書館的電子書品牌HyRead代言，繼續為推廣閱讀努力著。

被朋友暱稱科技小白的連俞涵，一開始收到電子閱讀器，很怕自己不會使用，沒想到HyRead推出Gaze電子閱讀器很容易上手，體驗後的心得：「實在太驚喜，因為好輕巧，大小也不到一張A4紙大小，卻可容納非常多本書，真是太神奇了！」原本平均每個月閱讀4本書的俞涵，自從有了電子閱讀器，可以自由自在跟全台灣各地圖書館借書，大大提升閱讀效率，現在每個月可以閱讀大約6-7本書。連俞涵一開始使用這個功能，直說：「這個功能實在是太強大了！我好像哥倫布發現新大陸一樣，發現新的挖寶方法，直接把想看的無論是書籍或雜誌內容，完整的下載來看，借閱天數到期會自動歸還，不用擔心會忘記還書，真的超級方便！」

平時連俞涵會去書店挖寶找自己喜歡的書，但有時在拍戲沒辦法逛書店，自從擁有Gaze電子閱讀器後，就不會有這個煩惱。因為就算是拍完戲收工後已經很晚，隔天又要拍戲，根本沒時間逛書店，只要利用拍戲空檔拿起Gaze電子閱讀器，也能直接在上面逛書店、看看有那些新書上架。

擁有超過20萬本中文電子書的HyRead電子書店就是一間24小時都不打烊的書店，晚上睡不著的時候，又想看書的時候，只要拿起電子閱讀器，就可以馬上買書來看。俞涵很開心地說：「HyRead電子書店就像隨身攜帶的書店，不論你在地球哪一個角落，只要有網路，就能開心地逛書，大大滿足我閱讀的慾望！」各類型暢銷書、小說漫畫、有聲書、雜誌一應俱全，一站式的電子書服務，天下知識盡收掌中，HyRead打造零時差、零負擔、零距離的個人書房！

俞涵也很喜歡HyRead電子書店的雜誌專區，因為很多平時會看的雜誌都有電子書，直接買電子書來看，非常方便。有時候工作或旅行無法第一時間買到紙本雜誌，拿起Gaze電子閱讀器，就能即時閱讀，隨時掌握最新的消息！

現在連俞涵只要拍戲、出遠門旅行工作或是下雨天，就會隨身攜帶HyRead電子書，最近HyRead更推出彩色螢幕，連俞涵知道後大呼：「真的超驚喜！這樣看有圖片的書籍也能非常非常方便啊，實在是太好了！」這台6吋的 Gaze One SC馬上成為連俞涵的新寵兒，加上還多了數位行事曆、數位相框功能，更可以摘錄書中文字，做成屬於你的圖檔，待機或充電時，還可以輪播你想要的照片，很有個性和溫度的電子閱讀器。連俞涵還到處跟親朋好友和劇組人員說：「想買Gaze One SC閱讀器的話，找我登記，我現在是電子閱讀器的團媽！」

HyRead電子書邀請連俞涵代言品牌，記者會上，由賴洋助董事長送上HyRead電子書品牌 VIP卡，象徵HyRead電子書就是連俞涵的個人書櫃，讓連俞涵在書海中盡情暢遊，連俞涵開心之餘，也再次推廣她為什麼熱愛閱讀的原因：「只要我找到自己喜歡的書，就會像愛吃的人，吃到美食一樣開心；像愛買衣服的人，買到自己喜歡的衣服，一樣興奮，我在書的世界，就像個快樂和充滿好奇心的孩子，到處尋寶和享受尋寶的樂趣！」

連俞涵在兔年除了分享HyRead電子閱讀器帶來的喜悅，也在展位現場揮毫兔年吉祥話送給與會讀者，祝大家在新的一年：「在任何生命中瑣碎的空檔，都是閱讀時光！」每個月在HyRead電子書店裡也會有連俞涵推薦書專區。